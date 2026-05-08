Wyoming, al saber que Abascal acusa a Sánchez de ser el que ha provocado el brote de hantavirus: "¿Qué se dice aquí?"

El líder del partido de ultraderecha ha declarado que el presidente del Gobierno es capaz de provocar una epidemia para "que no se hable la ciénaga de corrupción".

Sandra Sabatés afirma que el ataque más original, con respecto a la gestión del operativo sanitario del barco que ha sufrido el brote de hantavirus, ha sido por parte de Vox. Santiago Abascal, líder de la formación de ultraderecha, "responsabiliza al gobierno de originar este brote".

"Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y es capaz, incluso, de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción", ha afirmado Abascal. "¿Qué se dice aquí?", pregunta el Gran Wyoming, tras la afirmación del líder de Vox, "que este pavo es el tercero".

El presentador de El Intermedio pide al público que se tome "en serio" a Abascal "porque si nos reímos de él, al final no nos enteramos de lo que dice": "Pedro Sánchez envía un matrimonio de militantes socialistas holandeses a visitar un sitio de excrementos de rata en Argentina, los monta en un crucero de lujo pagado, seguramente, con el dinero de los presupuestos que no le ha dado a la ETA, y los pone a contagiar a gente de todo el planeta provocando una alerta mundial".

"Y todo para que no se hable de Koldo", añade. Wyoming, ironiza, señalando que Sánchez "es un supervillano que domina el mundo, es quien mueve los hilos". "Menos los de Abascal, que los manejan, a pachas, entre Trump y Netanyahu", concluye.

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