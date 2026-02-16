Wyoming señala que a María Guardiola se le podría aplicar la ley de la gravedad: "Acepto todo lo que pida Vox por grave que sea"

El presentador de El Intermedio expone que la presidenta en funciones de Extremadura quiere volver a ser investida "a toda costa". Además, señala que ha demostrado tener "una gran flexibilidad ideológica".

María Guardiola ha sorprendido afirmando que no se avergüenza de pactar con Vox, pero que quiere "poder trabajar de su mano". "Nos unen muchas más cosas de las que nos separan", ha dicho la presidenta en funciones de Extremadura, "y el feminismo que defiendo estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox".

"¿Ah sí?", pregunta el Gran Wyoming, extrañado, "pues vaya feminismo". El presentador se dirige a Guardiola para decirle que "feminismo y Vox son como el agua y el aceite o como Andy y Lucas, términos completamente incompatibles". Wyoming cree que "alguien quiere volver a ser investida a toda costa, aunque sea a cambio de plegarse a los postulados de los 'señoros' de Vox".

Wyoming aclara que no es un término que se haya inventado él, sino que es una palabra que uso la propia Guardiola en la campaña electoral. "María Guardiola ha demostrado tener una gran flexibilidad ideológica", expone el presentador, "hasta tal punto que ha conseguido inclinarse hasta formar un ángulo de 90 grados para hacerle la pelota a Santiago Abascal".

"Es lo que en matemáticas se conoce como 'El teorema de Guardiola'", añade: "El número de grados de inclinación es directamente proporcional al nivel de desesperación para ser investida". El presentador expone que también se le podría aplicar la ley de la gravedad: "Acepto todo lo que me pida Vox por grave que sea".

Tras la entrevista de Guardiola, la vicesecretaria popular Carmen Fúnez, como señala Sandra Sabatés, "le ha mandado este recadito". Fúnez ha dicho que "en estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio y responsable". "Le ha caído un buen tirón de orejas", señala Wyoming, "el PP prefiere una negociación con Vox discreta, y es normal. Las cosas que dan vergüenza es mejor hacerlas cuando nadie te ve".

