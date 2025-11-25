Ahora

Fiscal general del Estado

Wyoming señala el parecido entre Teresa Peramato y Margarita Robles: "Son las 'Pili y Mili' de la judicatura"

El Gobierno ha propuesto a la actual jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo como nueva fiscal general del Estado. Peramato está vinculada contra la lucha contra la violencia de género.

Teresa Peramato ha sido propuesta por el gobierno como nueva fiscal general, tras la renuncia de Álvaro García Ortiz. "Con una carrera de 35 años, está muy vinculada a la lucha contra la violencia de género y, actualmente, es la jefa de la sección penal de la fiscalía del Supremo", indica Sandra Sabatés.

"El gobierno apuesta, de esta forma, por un perfil de prestigio, pero también progresista", añade la periodista. "¿Ya está?", pregunta el Gran Wyoming a su compañera, "¿no vas a decir lo más importante?".

Sabatés añade que Peramato "tuvo un papel clave en la primera Ley de Violencia sobre la mujer hace dos décadas". "Esto está muy bien" responde el presentador, "pero te estás dejando lo más importante".

Wyoming afirma que Peramato "es clavadita a Margarita Robles". Para el presentador, "son las 'Pili y Mili' de la judicatura". "Son como gemelas", añade Wyoming, "una de Defensa y otra la fiscalía". Y concluye: "Las dos van a tener guerra".

