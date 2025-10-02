Ahora

El PP se mofa de la Flotilla

Wyoming responde a Ayuso tras sus burlas sobre la Flotilla: "Quien con Ayuso se acuesta, imputado se levanta"

Wyoming reacciona en este vídeo a las mofas de Ayuso y el PP madrileño tras la detención de la Flotilla a pocas millas de Gaza, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid la catalogó de "asamblea flotante" y tiró del "comodín Bildu".

Hoy en la Asamblea de Madrid se vivía un bronco debate a propósito de la detención de la Flotilla por parte de Israel, lo que servía al PP madrileño para mofarse de la misión humanitaria.

Isabel Díaz Ayuso tachaba la Flotilla de "asamblea de facultad flotante" y aseguraba que "ya se han dado el baño y a partir de ahora, a cobrar subvenciones para chiringuitos".

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid terminaba su discurso con la frase "quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta".

En el vídeo sobre estas líneas, Wyoming responde a Ayuso con otro refrán a propósito de los escándalos judiciales de su pareja: "Quien con Ayuso se acuesta, imputado se levanta". "Eso sí, en vez de Flotilla, de copiloto en un Maserati", añade.

El presentador de El Intermedio comenta que, en su discurso, Ayuso "no ha podido meter más cosas" en 30 segundos, desde acusar a la izquierda de estar en contra de la paz al "comodín de Bildu". "Está Maduro llorando diciendo 'me está ninguneando'", ironiza.

