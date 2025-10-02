Mikel Ayestaran, sobre la Flotilla: "Hay mucho hermetismo, solo sabemos que los activistas están recluidos en el Puerto de Asdod"

El corresponsal conecta desde Jerusalén para compartir la última hora sobre la detención de los activistas de la Flotilla Global Sumud. Por el momento, los 400 activistas siguen retenidos en el Puerto de Asdod.

Este miércoles se producía la detención de la Flotilla Global Sumud formada por decenas de activistas que pretendían llegar hasta Gaza, romper el bloqueo israelí y crear un corredor humanitario. Mikel Ayestaran indica que en Israel existe un "gran hermetismo" sobre todo aquello que rodea a los activistas.

"Sabemos lo que ha ido diciendo la policía a lo largo de la tarde", indica el corresponsal, "les han traslado hasta el Puerto de Asdod y, una vez allí, a última hora de la tarde habían identificado a 250". Ayestaran indica que hay más de 400 activistas, por ello, el proceso de identificación se puede extender en las próximas horas.

Israel ha desplegado un total de 600 policías y agentes de inmigración para acelerar los procedimientos de deportación. "Las pocas imágenes que han salido son las del propio órgano de propaganda israelí para intentar mostrar a Greta Thunberg, el rostro más conocido", indica.

"Sabemos que están recluidos en el Puerto de Asdod", señala. Mikel indica que ha podido hablar con la portavoz del equipo legal de la Flotilla, que ha indicado que los israelíes, en un primer momento, han identificado a los activistas sin presencia de los abogados. "A las pocas horas se han permitido que entraran", añade.

"Me han dicho que es una operación muy diferente a la que llevaron a cabo en junio debido, sobre todo, a la gran cantidad de activistas", expone. En Israel están apelando a su legislación y afirman que la Flotilla Global Sumud está intentando superar el bloqueo naval que imponen sobre la Franja de Gaza.

"Ellos consideran ese bloqueo legal porque es una zona de combate donde está el grupo Hamás", indica Ayestaran. Las acusaciones podrían ser más graves ya que, como señala el periodista, el ministro de Defensa de Israel vincula a la Flotilla con Hamás. "Les podrían acusar de cooperación indirecta con Hamás", concluye.

