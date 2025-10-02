Dani Mateo, de la ausencia de apoyo del Gobierno a Ana Redondo: "Hermana, yo sí te creo, pero no te acompaño"

"Parece que en el Gobierno están en una nueva fase del feminismo, la de 'hermana, yo sí te creo, pero no te acompaño, que este marrón ya te lo comes tú sola'", afirma Dani Mateo sobre la ausencia del Gobierno en la intervención de la ministra de Igualdad.

Dani Mateo analiza la tensa intervención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Senado: "Hay una cosa que no soporta, ¿los fallos en los sistemas de protección?, no, eso lo lleva sorprendentemente bien". "Lo que no aguanta es el jaleo", afirma el colaborador de El Intermedio, que muestra en este vídeo cómo la ministra se ha enfadado con los senadores del PP por sus "cuchicheos".

"No sé si me están prestando atención, desde aquí lo único que escucho es un rumor cada vez más alto", ha afirmado la ministra, que ha destacado que no sabe hasta qué punto es interesante su comparecencia, una comparecencia que, recuerda, pidió el propio PP. "Yo vengo aquí a explicarme, pero me da la sensación de que ustedes están a otras cosas", asegura tajante Redondo.

Dani Mateo ironiza sobre el enfado de la ministra: "Ya está bien, señores, del PP, qué es eso de ponerse a hablar mientras habla la ministra. Hay que ser educados. Para no molestar, haced como el resto de sus compañeros de Gobierno y no ir". "Vale, no apoyas, pero tampoco molestas", asegura el colaborador de El Intermedio mientras enseña una imagen de la bancada del Gobierno vacía.

"Parece que en el Gobierno están en una nueva fase del feminismo, la de 'hermana, yo sí te creo, pero no te acompaño, que este marrón ya te lo comes tú sola'", concluye Dani Mateo en el vídeo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.