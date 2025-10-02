El juez Peinado informa a Begoña Gómez que la pieza principal de su causa también se juzgará ante un jurado popular

Los detalles El magistrado atribuye a los tres encausados delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

El juez Juan Carlos Peinado informa a Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez que la pieza principal de la causa en la que les investiga también se juzgará ante un jurado popular.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado atribuye a los tres encausados delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

