Ahora

En la Asamblea de Madrid

Ayuso se burla de la labor de la Flotilla de Gaza: "Ya se han dado el baño; ahora, subvenciones para chiringuitos"

El contexto Manuela Bergerot (Más Madrid) ha preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid "de qué lado está" en el conflicto en Gaza. "Con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta", ha asegurado Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la misión humanitaria de la Flotilla de Gaza. Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, ha frivolizado sobre la labor del grupo de embarcaciones que intentan llevar ayuda a los ciudadanos gazatíes.

"Ya se han dado el baño. A partir de ahora, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine... Ya se han hecho su agosto y esto sigue y les da igual. En un momento en el que se está intentando alcanzar la paz y que el mundo contiene el aliento a ver si esto para, ustedes no lo quieren. Ustedes no quieren la paz y lo están intentando reventar por todos los medios", ha afirmado Ayuso, burlándose de la labor humanitaria de la misión.

Para la presidenta madrileña, la izquierda ha "escuchado la palabra 'paz' y casi se rompen", alegando que "quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta".

"Si la asamblea de facultad flotante creyera que Israel es una Estado genocida no hubieran aparecido por ahí ni locos", ha frivolizado Ayuso en su intervención.

Una "batucada por el Mediterráneo", según Díaz-Pache

Esta respuesta viene a raíz de las palabras de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le ha preguntado "de qué lado está", si "con los que mueren de hambre o con los genocidas que matan de hambre". "Ahora no hay nada más importante que Gaza", afirma Bergerot.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, se ha sumado a estas burlas del PP madrileño al referirse a la Flotilla como una "batucada por el Mediterráneo". Bergerot ha criticado estas palabras, afirmando que son "una muestra de zafiedad y frivolidad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las embarcaciones de la Flotilla aún sin interceptar siguen rumbo a Gaza: hay al menos 200 detenidos, entre ellos 30 españoles
  2. Ayuso se burla de la labor de la Flotilla de Gaza: "Ya se han dado el baño; ahora, subvenciones para chiringuitos"
  3. Pseudociencia contra derechos: el falso 'síndrome post aborto', un arma para estigmatizar
  4. El paro baja en 4.846 personas en septiembre gracias a construcción y servicios y sigue en mínimos de 2007
  5. Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl de Bad Bunny
  6. Detenido un maltratador gracias a una farmacia de Riotorto (Lugo) donde la víctima pidió ayuda: "Tenía mucho miedo"