Ayuso se burla de la labor de la Flotilla de Gaza: "Ya se han dado el baño; ahora, subvenciones para chiringuitos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado duramente la misión humanitaria de la Flotilla de Gaza durante un pleno de la Asamblea de Madrid. Ayuso ha ridiculizado los esfuerzos de las embarcaciones que intentan llevar ayuda a los ciudadanos gazatíes, sugiriendo que se aprovechan de la situación para obtener beneficios. Ha acusado a la izquierda de no querer la paz, afirmando que "quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta". Estas declaraciones responden a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien cuestionó a Ayuso sobre su postura respecto a la situación en Gaza.

"Ya se han dado el baño. A partir de ahora, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine... Ya se han hecho su agosto y esto sigue y les da igual. En un momento en el que se está intentando alcanzar la paz y que el mundo contiene el aliento a ver si esto para, ustedes no lo quieren. Ustedes no quieren la paz y lo están intentando reventar por todos los medios", ha afirmado Ayuso, burlándose de la labor humanitaria de la misión.

Para la presidenta madrileña, la izquierda ha "escuchado la palabra 'paz' y casi se rompen", alegando que "quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta".

"Si la asamblea de facultad flotante creyera que Israel es una Estado genocida no hubieran aparecido por ahí ni locos", ha frivolizado Ayuso en su intervención.

Una "batucada por el Mediterráneo", según Díaz-Pache

Esta respuesta viene a raíz de las palabras de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le ha preguntado "de qué lado está", si "con los que mueren de hambre o con los genocidas que matan de hambre". "Ahora no hay nada más importante que Gaza", afirma Bergerot.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, se ha sumado a estas burlas del PP madrileño al referirse a la Flotilla como una "batucada por el Mediterráneo". Bergerot ha criticado estas palabras, afirmando que son "una muestra de zafiedad y frivolidad".

