Isma Juárez pide a la alcaldesa de Casas de Don Pedro una calle con el nombre de El Intermedio: "A mí me vale con la corta"

Isma Juárez visita el municipio extremeño Casas de Don Pedro para conocer los orígenes del grupo 'Sanguijuelas del Guadiana'. Durante su reportaje tuco la ocasión de hablar con la alcaldesa, que no dudó en presumir de la banda: "Tienen un público sanísimo".

Isma Juárez vuelve a El Intermedio con su sección 'Un país en la riñonera'. Esta vez, el reportero viaja a Casas de Don Pedro, en Extremadura, para conocer a la banda Sanguijuelas del Guadiana, que este año ha lanzado su primer álbum, Revolá.

Durante el recorrido por el municipio Extremeño, el reportero se encuentra con la alcaldesa, Inmaculada García de la Trena, que se deshace en elogios hacia el grupo: "Es un orgullo, esos niños son buenísimos. Tienen un público sanísimo".

Con motivo del 20 aniversario de El Intermedio, Isma Juárez intentó convencer a la alcaldesa de que pusiera el nombre del programa a una de las calles del municipio. Inmaculada le explicó que el Gobierno local está compuesto por cinco concejales del PSOE y cuatro del Partido Popular, a lo que Juárez bromeó: "Va a haber cuatro noes".

Aunque la alcaldesa le comenta que no promete nada, el reportero de El Intermedio insiste: "¿No hay alguna que se llame la calle larga o corta? A mí me vale con la calle corta".