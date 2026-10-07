El juez que investiga el rescate de Air Europa cita a declarar como testigo a Sara Aagesen la semana de las elecciones

ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una imagen de archivo

Los detalles El juez José María Escribano admite una querella del PP y cita como testigos los días 23 y 24 de noviembre, a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición, al exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura y al exdirigente de Sumar Íñigo Errejón.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, será testigo en la investigación sobre las presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros a Air Europa en 2020. Según una providencia obtenida por laSexta, el juez José María Escribano ha admitido una querella del PP y ha citado a declarar a Aagesen, al exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura, y al exdirigente de Sumar Íñigo Errejón los días 23 y 24 de noviembre. Aagesen comparecerá el lunes 23 a las 9:30, mientras que Saura y Errejón lo harán el martes 24.

En la misma semana en la que se celebran las elecciones, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, tendrá que declarar como testigo en el caso que investiga las presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros concedido a Air Europa en noviembre de 2020.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el juez José María Escribano, que investiga el rescate de Air Europa, admite una querella del PP y cita como testigos, para los días 23 y 24 de noviembre, a la propia Aagesen; al exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura y al exdirigente de Sumar Íñigo Errejón.

Saura era secretario de Estado de Transportes cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes. El magistrado Escribano instruye la causa en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en el préstamo que la entidad concedió a la aerolínea.

En el caso de Aagesen, está citada para el lunes 23 de noviembre a partir de las 9:30 horas. Mientras tanto, Saura y Errejón comparecerán el martes 24. Contra esta resolución cabe un recurso de reforma en el plazo de tres días.

La citación de Errejón está relacionada con su denuncia como diputado de Más País de que el rescate de Air Europa "incumplía de manera clamorosa" las conclusiones del Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso

También se cita a declarar como testigo a Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de Moncloa. En total hay 11 testigos llamados a declarar en una causa en la que se sigue un presunto delito de prevaricación administrativa a raíz de las querellas presentadas por el PP y Vox.

El único querellado que figura en la providencia es Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, al que el juez citó como investigado el pasado 3 de julio.

Las querellas de la formación popular y de Vox sostienen que la aerolínea no reunía las condiciones legales exigidas para acceder al rescate. Entre ellas citan no encontrarse en crisis antes de la pandemia, estar al corriente de sus obligaciones con la Administración y acreditar su viabilidad económica.

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