Alicia del Río denuncia que "la gente tiene que elegir entre alimentar bien a sus hijos o pagar el alquiler"

Este martes se ha debatido en el Congreso de los Diputados la derogación del decreto del alquiler. Para la miembro del Sindicado de Inquilinas, con este debate "se está priorizando a los rentistas".

Andrea Ropero se ha trasladado hasta el Congreso de los Diputados mientras se estaba debatiendo la prórroga o derogación del decreto de los alquileres, que permitiría ampliarlos en dos años. Allí ha podido charlar con Alicia del Río, del Sindicado de Inquilinas.

Del Río señala que en el Congreso de los Diputados "se está votando a favor de la especulación, que todas las familias que no hayan podido todavía acogerse durante este mes que ha estado en vigor, van a tener mucho más difícil la estabilidad en sus viviendas".

Para la miembro del Sindicato de Inquilinas, se está priorizando a los rentistas. Y aclara: "Queremos dejar claro que todas las que se hayan pedido antes de que se tumbe son totalmente válidas".

Sobre qué medidas podría tomar el Gobierno, Alicia indica que se podría "regular el fraude del alquiler de temporada y del alquiler de habitaciones". "Es el agujero que dejaron en la Ley de Vivienda para seguir especulando y seguir escapando del control de precios en aquellas zonas que se han declarado tensionadas".

Del Río, además, que se deberían "bajar los precios". "La gente tiene que elegir entre poder alimentar bien a sus hijos o pagar el alquiler", denuncia, "y por tanto habría que bajar los precios inmediatamente".

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