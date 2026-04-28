Wyoming, al ver el nuevo protocolo de seguridad de 'Donald Trump': "Es una butifarra yanqui"

Raúl Pérez se convierte en el presidente de los Estados Unidos, que ha visitado el programa para mostrar, en directo, como es su nuevo sistema de seguridad.

El Intermedio cuenta este martes con un invitado muy especial: 'Donald Trump'. El pasado sábado, el presidente de Estados Unidos celebró la tradicional cena de corresponsales y, durante el acto, sufrió un intento de atentado. Esto ha hecho que el Servicio Secreto 'diseñe' un nuevo sistema de seguridad para protegerle.

Este consiste en envolverlo en plástico de burbujas. "Es una butifarra yanqui", le dice el Gran Wyoming al verle embutido en su protección. "Es el nuevo protocolo de seguridad", responde 'Trump', "un súper escudo antibalas con el que nadie podrá matarme".

El presentador de El Intermedio le pregunta cómo va al baño. El 'presidente' responde que "a veces, un hombre debe elegir entre ir al baño o seguir vivo". "Elijo seguir vivo, además, tengo un pequeño agujerito detrás", añade.

Wyoming cree que ese nuevo protocolo de seguridad tiene "lagunas". "Si alguien intenta atacarle, ¿cómo va a escapar usted?", plantea. 'Trump' le muestra que camina como un cowboy de Texas. "No sé si está usted para escapar de un tirador, pero para bailar un chotis está clavado", le dice el presentador.

'Trump' comparte con Wyoming que el incidente del pasado sábado, fue "muy duro". "Me quede sin probar bocado", cuenta, "soy el presidente de los Estados Unidos, no un influencer, yo no hago ayuno intermitente".

Sandra Sabatés le pregunta si, tras el suceso, va a mantener su agenda o va reducir los eventos. "Solo si son en Washington", responde, "porque con este sistema de protección, si son fuera, me tendrían que facturar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.