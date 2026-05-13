Francia confirma que el origen del brote de gastroenteritis en el crucero es norovirus: los contagiados siguen aislados y los asintomáticos desembarcarán

El contexto La muerte de un pasajero mayor de 90 años y al menos una cincuentena de personas con vómitos y diarrea encendieron las alarmas de las autoridades sanitarias francesas y llevó a confinar a 1.700 personas, aunque no hay más casos graves.

Las autoridades sanitarias francesas han confirmado este miércoles el origen viral (norovirus), con transmisión entre personas o a través del entorno, del brote de gastroenteritis en el que falleció un pasajero en un crucero atracado en Burdeos que llevó a 1.700 personas a su confinamiento. Así lo confirman los resultados del análisis epidemiológico y de las muestras biológicas realizadas en el Hospital Universitario de Burdeos (CHU).

Por el momento, tras el caso del fallecido, no se ha registrado ningún caso grave. Tras una caída, una persona fue atendida en el CHU de Burdeos por síntomas que no están relacionados con el brote de gastroenteritis y su estado de salud es estable, agrega el comunicado de prensa.

"Las medidas de aislamiento de las personas enfermas continuarán, junto con un refuerzo de las medidas preventivas y de higiene a bordo —incluyendo una limpieza más intensiva de las superficies—. Los pacientes están siendo atendidos a bordo por el equipo médico del crucero", señala la nota. Mientras, se levantará la prohibición de desembarco para las personas sin síntomas, recordando la necesidad de lavarse las manos con frecuencia.

La compañía, basándose en esta información médica, tomará una decisión sobre la continuidad de su itinerario. El prefecto de Gironda y la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania continúan atentos a la evolución de la situación.

El crucero Ambition había arribado a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia), tras dar parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis, un británico mayor de 90 años. Al menos una cincuentena de personas presentaron vómitos y diarrea, lo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias francesas, que procedieron este mismo miércoles a atender a los enfermos y a determinar el origen de la enfermedad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido