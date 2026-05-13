"Los toros van a seguir muriendo siempre... y el gato de esta señora": así defiende un hombre la tauromaquia ante Thais Villas

En una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', Thais Villas lleva a la calle el debate sobre los toros: ¿Son crueldad animal o una fiesta nacional? ¿Hay que prohibirlos o subvencionarlos? Los argumentos a favor y en contra, en este vídeo.

Si hay un debate que divide a España es el de los toros. Aprovechando que la temporada taurina está a punto de empezar, Thais Villas reúne a partidarios y detractores en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'.

"Es la fiesta nacional, es cultura, es una tradición y no tengo por qué renunciar a ella porque a unos pocos no les guste", afirma un hombre, mientras una chica le responde que "es maltrato animal" y que "no se puede tomar a tradición a una matanza".

"¿Coméis carne?", argumenta un taurino, a lo que una señora le contesta que "en los mataderos hay técnicas adecuadas para que el animal no sufra", mientras que en la plaza de toros el animal "sí que sufre".

"No hace falta meterles espadillas mientras el resto grita 'olé'. No lo critico, simplemente no me parece lo correcto", afirma una joven, que lo considera una "humillación" para el toro y una "matanza".

Con el final de la tauromaquia también desaparecerían los toros de lidia y una mujer propone trasladarlos "a un zoo": "Es una manera de que vivan bien sin necesidad de matarlos al final", defiende.

Otra chica se muestra en contra de los toros porque "el hecho de asociar el divertirse con matar humanamente no puede ser posible". Un hombre aboga por la reconversión de las plazas de toros para conciertos o restauración.

"Si no te gustan los toros no los veas, cambia de canal", sostiene un taurino, que asegura que "los toros van a seguir muriendo siempre. Y las ovejas y los perros y los conejos y las perdices, y los pollos y el gato de esta señora".

Respecto a la subvención de 7 millones de euros que ha dado la Comunidad de Madrid a los toros, una señora asegura que no le gusta "nada". "¿Y al cine sí?", le responde un hombre taurino, que afirma que "el toreo da mucha riqueza".

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