Nerea Pérez de las Heras explica qué es el 'Rage Baiting' a través de Ayuso y su polémica con México: "Se le ha visto el plumero"

Nerea Pérez de las Heras analiza por qué la polémica de Ayuso con México sería una estrategia diseñada dentro de lo que es el 'Rage Baiting', o cómo reacciona nuestro cerebro ante algo que lo que nos cabrea.

En su 'Frecuencia Nerea', Nerea Pérez de las Heras habla sobre el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México, donde ha hecho un revisionismo histórico sobre la conquista de América que no explicaría "ni una barra libre de micheladas".

"La tía va a hacer un homenaje nada menos que a Hernán Cortés, el conquistador de una conquista que exterminó al 90% de la población nativa, y cuando le responden les llama narcos y delincuentes", comenta la colaboradora de El Intermedio.

Una estrategia que, según Nerea, Ayuso "cree que le suma" porque "está volcada en llamar la atención del votante de Vox y a la ultraderecha siempre le vas a tocar la fibra sensible con el relato triunfante de la conquista. Para ellos lo del imperio español es como su Disney, como su Harry Potter".

Puro 'Rage Baiting'

De este modo, Nerea tiene "clarísimo" que esta polémica está diseñada por Ayuso en la línea de una tendencia que está de moda desde hace unos años y que viene de las redes sociales. Es lo que se conoce como 'Rage Baiting'.

"Es algo así como lanzar un gancho de rabia", explica Nerea, que apunta que este concepto fue elegido como palabra del año en 2025 por Oxford y "define el contenido online diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación y así aumentar el tráfico de un perfil o de una página web".

Un ejemplo serían los vídeos de machos alfa diciendo que las mujeres pierden valor a partir de los 20 años o el de una influencer conservadora que dice que al marido hay que tratarle como a Jesucristo. "Claro, la gente se pone nerviosa y le contesta en masa, aunque solo sea para preguntar que qué quiere decir", señala.

Algo así hace la política de Donald Trump y Nerea asegura "que funciona". "Nuestro cerebro siempre va a reaccionar más intensamente ante lo que nos cabrea, porque es lo que activa un instinto de defensa", apunta la periodista, para la que, en este contexto, "Ayuso es una profesional de usar la provocación para llamar la atención".

El problema en este caso es que a la presidenta madrileña "se le ha visto el plumero cuando se ha hecho la víctima" y, tal y como funciona el 'Rage Baiting', "la atención a través de la rabia es efectiva hasta que se detecta como manipulación".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.