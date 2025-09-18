Wyoming descubre que su 'peineta' a Netanyahu ha llegado a Israel: "Tengo el culo apretado en este momento"

Dani Mateo ha manifestado su preocupación después de que un medio israelí se haya hecho eco del gesto del presentador. "Lo mismo terminan invadiendo este plató, que lo acabamos de comprar", se ha lamentado el colaborador.

La web de una televisión israelí, llamada 'N12', se ha hecho eco de la peineta que el Gran Wyoming ha dedicado a Benjamín Netanyahu y la posterior campaña que ha iniciado el programa. "Te digo ya que tenemos un problema", le advierte Dani Mateo al presentador de El Intermedio.

"Ya tiene nombre de arma, ya da miedo", afirma Mateo, ante el nombre del citado medio. El colaborador explica, además, que la noticia está "entre las tres más leídas". Dani traduce el titular, que dice: "Una 'peineta' a Netanyahu en un exitoso show de España". El público comienza a aplaudir y Wyoming les dice: "Vosotros aplaudid que las hostias me las llevo yo".

"¿Qué has hecho, Wyoming, qué has hecho?", le reprocha Dani, "lo mismo terminan invadiendo este plató, que lo acabamos de comprar". Mateo añade que se nota que no han contrastado bien la noticia ya que califican a El Intermedio como "un show exitoso".

El colaborador recomienda a Wyoming andarse con ojo ya que "a la flotilla le han mandado un dron y, en esa cabeza, se hace blanco seguro". "¡Qué contrariedad, Dani Mateo!", responde Wyoming, "esto se nos está yendo de las manos".

"No es que esté acojonado, que sí, tengo el culo apretado en este momento", añade el presentador, "se ha entendido al revés". "Como diría Alfonso Serrano: se están manipulando mis palabras", comenta. Wyoming defiende que la acción se ha sacado de contexto ya que él lo dijo en España y ha salido en un diario de Israel. "Está sacado de contexto y, además, con letras que no se entienden", añade, "no sé si dicen 'este muchacho tan atractivo' o se están cagando en mi put* madre".