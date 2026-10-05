Wyoming pide mirar a los gobiernos con Vox para saber cómo sería si llegan al Gobierno central: "Un país más pequeño, injusto y cruel"

Tras la confirmación del adelanto electoral, Wyoming arranca la 'campaña' para las generales recordando los recortes sociales, contra la violencia de género y las medidas xenófobas y homófobas que están tomando los gobiernos regionales con Vox.

Con el anuncio de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez, el reloj electoral echa a andar y España entra oficialmente en una campaña electoral que concluirá el 29 de noviembre.

Sin embargo, Wyoming afirma que en 2026 las cosas han cambiado: "Los políticos ya no besan bebés, cuelgan vídeos haciendo bailecitos en Tik Tok. Antes solo salían perdiendo esos mocosos, ahora todos podemos salir traumatizados", comenta.

En esta campaña, apunta el presentador de El Intermedio, "las fuerzas de izquierda nos advertirán contra la ola ultra". Aunque Wyoming considera que sería "impactante" ver a las fuerzas de la extrema derecha en el Gobierno por primera vez en democracia, también señala que "esto ya ha ocurrido".

"Si alguien quiere saber cómo es un gobierno con Vox, que se fije en su comunidad autónoma, su ayuntamiento o quizás el de al lado", donde "ya se ven recortes en materia social, negación de la violencia de género y retirada de los fondos que ayudan a paliarla; fiestas de Orgullo LGTBI suspendidas, ataques constantes a los migrantes; oficinas contra la okupación, como si eso fuese el problema de la vivienda, y medidas racistas y populistas que anteponen una supuesta prioridad nacional", explica Wyoming.

En definitiva, "un país más pequeño, más injusto, que genera xenofobia, más cruel con los desfavorecidos y mucho más plegado a los deseos de los poderosos", concluye Wyoming, que recuerda que no está pintando un "futuro apocalíptico", sino haciendo un repaso a los titulares de los últimos meses.

"Si queréis saber cómo se comportará la ultraderecha en el Gobierno central, multiplicad esto por 150", advierte Wyoming, para el que "vamos a pasar de temer que la inteligencia artificial nos mate a todos, a pedirle a ChatGPT que acabe con nosotros de una vez".

"Votad en conciencia, porque la democracia es como la carta de un bar de carretera: no hay una opción perfecta, pero es bueno quedarse con la menos dañina", sentencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.