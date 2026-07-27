Vox aplica su prioridad nacional en Aragón atacando a los más vulnerables: los menores migrantes no acompañados

Los detalles Se lo han quitado a los extranjeros, pero los menores españoles tutelados sí que van a seguir recibiendo la gratificación semanal de 17 euros.

Vox ha comenzado a implementar su política de prioridad nacional en Aragón, retirando la gratificación semanal de 17 euros a menores migrantes no acompañados, mientras que los menores españoles tutelados continúan recibiéndola. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dejado la responsabilidad de la medida en manos de Vox, argumentando que la restricción ya se aplicaba según el comportamiento de los menores. El Ministerio de Juventud e Infancia ha denunciado la decisión ante la Fiscalía de Menores, calificándola de racista y discriminatoria. La ministra Sira Rego critica la medida por violar derechos fundamentales y fomentar el odio.

Vox ya ha empezado a aplicar su particular prioridad nacional atacando, precisamente, a los más vulnerables, a los menores migrantes no acompañados. En Aragón han decidido retirarles la gratificación semanal de 17 euros que tenían, lo que Vox llama despectivamente "una propina".

Se lo han quitado a los extranjeros, pero los menores españoles tutelados sí que van a seguir recibiendo ese dinero.

Mientras, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que tiene a Vox en su gobierno, se ha lavado las manos y ha dejado la pelota en el tejado de su socio ultra. "Hay muchos menores a los que esa propina ya se les venía restringiendo en función de las acciones que cometían", ha dicho Azcón.

"En cualquiera de los casos esa es una decisión que ha tomado el departamento y creo que lo sensato es que sea el departamento quien les explique con detalle la medida", ha agregado el presidente aragonés.

Infancia denuncia la decisión ante la Fiscalía de Menores

El Ministerio de Juventud e Infancia ha denunciado ante la Fiscalía de Menores la decisión del Gobierno de Aragón. Según ha informado en un comunicado el departamento que dirige Sira Rego, esta medida, ordenada por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, de la que es titular el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), establece una diferencia de trato entre niños tutelados por la misma administración en función de su origen.

"Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años", ha señalado la ministra a través de la nota. Rego ha calificado la medida de "racista", "miserable" y "cutre" y ha asegurado que busca criminalizar a los menores por no haber nacido en España y establecer ciudadanías de primera y de segunda, "como hacen los regímenes más perversos".

Para la ministra se trata de "la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox", cuyo único objetivo es "crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma".

En el oficio, remitido a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores, el Ministerio explica que la medida podría suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los niños, una discriminación por nacimiento, raza y circunstancia personal, así como un posible delito de odio y una desatención del interés superior del menor.

El Gobierno considera que suspender esta paga es contrario al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe toda discriminación por razón de nacimiento o raza, así como al artículo 39, que obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia.

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