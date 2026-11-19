Los detalles Friedrich Merz, canciller alemán, ha respondido de esta manera a la proposición del presidente ruso de que los emisarios europeos acudieran a la capital rusa para que expliquen la agenda con la que participarían.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado que es necesario encontrar lugares neutrales para una reunión directa entre Europa y Rusia, tras la invitación del presidente ruso, Vladimir Putin, a los europeos para acudir a Moscú. Merz, uno de los representantes europeos en las negociaciones con Rusia, ha destacado la disposición de Europa para dialogar, pero ha insistido en que las conversaciones deben incluir a Ucrania y Estados Unidos, sugiriendo que podrían celebrarse en Emiratos Árabes Unidos. Putin, por su parte, ha advertido sobre la colaboración militar entre Europa y Ucrania y ha mencionado la necesidad de un cambio en las "élites políticas" europeas para mejorar las relaciones.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha señalado este jueves que resulta "evidente" que habrá que buscar lugares neutrales para una reunión directa entre Europa y Rusia, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, invitara desde China a los europeos a Moscú.

"Dónde se celebren estas conversaciones es otra cuestión. Debería resultar evidente que buscamos lugares donde puedan llevarse a cabo en terreno neutral", ha comentado en una rueda de prensa tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios, un grupo de unos 40 países que apoyan militar y financieramente a Ucrania.

El presidente ruso había dicho anteriormente este jueves que Rusia ha invitado a los representantes de la Unión Europea (UE) a Moscú para que expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.

"Tenemos que entender con qué (agenda) Europa va a participar en esas negociaciones (de paz). Por lo tanto, por los canales diplomáticos hemos propuesto a los europeos venir a Moscú para que nosotros entendamos su postura", aseveraba Putin en rueda de prensa en la ciudad china de Shenzhen.

Merz, uno de los ocho representantes europeos designados para ser la "voz" de Europa en unas negociaciones directas con Rusia (junto a emisarios de Francia, el Reino Unido, Italia, Polonia, la Comisión Europea (CE), el Consejo Europeo y de la OTAN) ha recalcado que "por supuesto estamos dispuestos a mantener conversaciones con Rusia, siempre lo hemos dicho".

"Estas conversaciones deben celebrarse pronto, concretamente en el formato de Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos. Esto puede tener lugar, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos", ha argumentado, precisamente el país donde ya tuvo lugar recientemente la última reunión trilateral a nivel técnico de Kyiv y Moscú bajo mediación estadounidense.

"Sabemos que esta guerra solo terminará si existe una solución diplomática, pero esta guerra debe terminar con una Ucrania que preserve su integridad territorial, que cuente con sólidas garantías de seguridad a su favor y que, sobre todo, esté integrada en la seguridad europea. Ese es el punto decisivo y, por supuesto, estamos dispuestos a hablar sobre estos temas con el presidente Putin", ha apuntado Merz.

Putin y un cambio en las "élites políticas europeas"

Ahora bien, Vladimir Putin también ha tenido palabras de advertencia a la Unión Europea. El presidente ruso ha recalcado que cualquier "fórmula de colaboración militar" entre Europa y Ucrania es un "problema" para Rusia.

Además, ha apuntado que sin un cambio en las "élites políticas" de algunos países europeos no ve plausible que se retomen las relaciones totalmente.

Por otro lado, Putin también ha considerado un "desafío" por parte de Europa sus movimientos para convertirse en un bloque político-militar.

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