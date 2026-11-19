Los detalles Vox aspira ahora a dar la sorpresa o, al menos, a crecer de forma notable en Cataluña después de que en 2023 lograran solo dos escaños. De ahí el giro en el discurso de los de Abascal, hablando de identidad catalana.

Se recrudece el choque entre Vox y el PP tras los guiños de los de Santiago Abascal a la identidad catalana. La número dos de Alberto Núñez Feijóo, Cayetana Álvarez de Toledo, les respondió diciendo que tal identidad no existe. Y esta afirmación de la dirigente del Partido Popular ha provocado la dura reacción de Vox, llamándola "pija" y "esnob".

Es más, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado hoy que Álvarez de Toledo tiene "una posición personal de desarraigo respecto a lo que es la patria" y "probablemente no tiene ningún apego a las identidades colectivas y solo cree en las identidades individuales".

"Yo amo a mi patria chica, que es el País Vasco, pero amo a mi patria grande, que es España, y los catalanes quiero que amen a su patria chica, que es Cataluña, y puedan amar a la patria grande, que es España", ha insistido Abascal.

"¡Visca Catalunya y viva España!": así cerró Santiago Abascal, candidato de Vox a la Moncloa, su mitin del pasado domingo en Cornellà de Llobregat (Barcelona), tradicional feudo del PSC en pleno cinturón rojo, un territorio donde su partido quiere arañar votos con un discurso muy crítico con los socialistas.

Tras obtener dos escaños en Cataluña en las elecciones generales de 2023, Vox aspira ahora a dar la sorpresa o, al menos, a crecer de forma notable, como pronosticaba el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que le concedía 5-6 diputados.

Si ya hay encuestas que otorgan a Vox incluso la tercera plaza en Cataluña -por delante de PP y por detrás de PSC y ERC- no solo es porque su discurso antiinmigración puede estar calando en alguna franja de votantes de izquierdas, sino también porque absorbe parte del voto de una fuerza independentista como Aliança, gracias a un reenfoque de prioridades en relación con la cuestión catalana.

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