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Violencia machista

Las víctimas de violencia machista estallan contra la cesión de competencias a Vox en Andalucía: "Es como dejar que un pedófilo cuide de tus hijos"

El contexto El nuevo vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox) dirigirá el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) o las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG).

Personas participan en una movilización convocada por el movimiento feminista Ni Una Menos.
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Vox gestionará a partir de ahora las competencias relativas a violencia de género en la Junta de Andalucía. Concretamente, será el nuevo vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, quien dirija servicios clave como el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) o las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG).

De esta forma, el partido de Santiago Abascal, que niega sistemáticamente la existencia de la violencia machista, podrá modificar protocolos internos o decidir prioridades presupuestarias. Además, podrá alterar la estructura administrativa; nombrar responsables políticos y directivos; y ampliar o reducir recursos humanos y materiales.

Esta decisión ha generado una enorme indignación en las asociaciones de víctimas. La presidenta de la asociación Feministas en Red en Sevilla, Carmen Torres, asegura a laSexta que el colectivo no va a "permitir ni un paso atrás".

El movimiento en su conjunto denuncia que dejar en manos de Vox las unidades que evalúan la violencia de género en Andalucía supone poner en riesgo uno de los pilares de su protección. "La premisa y el punto de partida es que la violencia de género no existe. Es como si confías tu hijo o hija a un pedófilo a que te los cuide, ¿tú confiarías?", argumenta Antonia Ávalos, presidenta de la asociación de Mujeres Supervivientes.

De hecho, consideran que esta asignación de competencias "pone en riego la vida de las mujeres y genera desprotección legal, económica, social y de credibilidad".

Este malestar llega, además, en un momento en el que los colectivos llevan años denunciando carencias en el sistema andaluz de lucha contra la violencia machista. "Hay un riesgo grave de desmantelamiento de las unidades valoración integral,falta de personal, listas de espera, saturación, escasa cobertura en algunas zonas. Nos enfrentamos a posibles recortes", sostiene Ana Martínez, miembro de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla.

Ante esta situación, el colectivo feminista ya ha anunciado la convocatoria de movilizaciones, porque las mujeres andaluzas no están dispuestas a permitir que su seguridad esté en manos de quienes niegan la violencia machista.

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