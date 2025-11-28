Wyoming, tras el nombramiento de Pérez Llorca: "A él no le interesa el Pacto Verde, solo el pacto con los del logo verde"

"¿Habéis oído eso de que es mejor pedir perdón que pedir permiso? Pues Pérez Llorca cree que es mejor pedir perdón a las víctimas y le va a tocar pedir permiso a Vox hasta para ir al baño", comenta Wyoming en este vídeo.

Juanfran Pérez Llorca ya es el presidente de la Generalitat Valenciana gracias a los votos de PP y Vox. El nuevo president llega con la intención de desmarcarse de Carlos Mazón y ha apostado por pasar página y mostrándose cercano con las víctimas de la DANA, a las que ha pedido perdón.

"¿Habéis oído eso de que es mejor pedir perdón que pedir permiso? Pues Pérez Llorca cree que es mejor hacer las dos cosas. Por eso pide perdón a las víctimas y le va a tocar pedir permiso a Vox hasta para ir al baño", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

A las víctimas, sin embargo, no les convence la llegada de Pérez Llorca, por considerarlo el sucesor natural de Carlos Mazón y por un perdón que ven insuficiente.

Pérez Llorca llega al cargo a cambio de plegarse al ideario de Vox e incluso plegarse a su programa político. "A él no le interesa el Pacto Verde, solo el pacto con los del logo verde", apunta el presentador de El Intermedio.

El nuevo president también ha hecho suya en su discurso de investidura la postura de la formación de extrema derecha sobre la inmigración, dejando incluso una reflexión de tintes xenófobos en la que, según Wyoming, solo le ha faltado terminar diciendo "si yo tengo un amigo negro".

La oposición, por su parte, ha acusado a Pérez Llorca de sucumbir a las exigencias de Vox y ha repasado la desastrosa gestión del PP en la Comunidad Valenciana. En este sentido, Joan Baldoví le recordaba los casos de corrupción de Camps o Zaplana y la "corrupción moral" con Mazón. "Solo le queda la corrupción en Miami", comenta Wyoming.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.