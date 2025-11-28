'Bárbara Rey', tras ver la entrevista de Juan Carlos I en 'France 3': "Socarrat estoy desde que te he escuchado hablar francés"

Cristina Gallego y el Gran Wyoming se han convertido en la vedette y el emérito para comentar la reciente entrevista de Juan Carlos I para el canal France 3.

Este miércoles el rey Juan Carlos I fue entrevistado en la cadena pública francesa France 3 tras la publicación de su libro de memorias, 'Reconciliación'. En la entrevista, el emérito habló, entre otras cosas, sobre su relación con Felipe VI o los errores de su reinado. La entrevista está dando mucho que hablar e, incluso, el propio 'emérito', ha venido a España para poder verla y comentarla con 'Barbara Rey'.

El Intermedio sorprende a la 'vedette' en el salón de su casa terminando el libro de memorias del emérito. Esta llama al 'rey Juan Carlos I', que acude a su llamada. "Qué ganas tengo de oírte hablar francés, que lo único que te he oído decir es entrecôte, vedette y menage a trois", le dice la 'artista' a 'Juan Carlos'.

El emérito defiende en la entrevista que todos los hombres "cometen errores", pero que está tranquilo ya que lo ha arreglado todo. Añade, además, que no se arrepiente de nada ni tiene remordimientos. Afirma también que lo volvería a hacer todo, aunque tendría más cuidado. "Pero cómo hablas francés", le dice la 'vedette', "esto yo no lo sabía, se te entiende igual que en español".

Juan Carlos I comparte con el entrevistador una frase que le decía su padre: "Juanito, hasta en el baño te observan". "Cuando crecí lo entendí", afirma. El periodista replica: "Pero a veces lo olvidó". "Pero ¿tú como sabías que te observaba hasta en el baño?", pregunta 'Bárbara', "si tengo la cámara camuflada entre tu neceser y el papel higiénico". "¿Aquí hay cámaras?", pregunta el 'emérito'. "¿Qué cámaras? ¿Qué dices?", replica la 'vedette'.

El rey expone que él ha servido a España y a los españoles y que, en ocasiones, desatendió a su familia, a los que pide perdón. "Qué duro eres contigo mismo", le dice 'Rey' al 'emérito', "no descuidaste a tu familia, estuviste con ellos más de lo que te dejaban".

En su entrevista, el rey también cuenta qué es lo que más echa de menos de España: desde la comida al flamenco o los toros. A pesar de ello, explica que visita nuestro país todos los meses para navegar o participar en regatas. "¿No te olvidas de algo, cari?", pregunta 'Bárbara'. "Del fútbol", responde el 'emérito', "lo que pasa es que allí es con camellos, no es lo mismo".

"Que no, ¿no te has olvidado de otra cosa, mon amour?", insiste 'Bárbara'. "La paella", responde el 'rey'. "Casi, lo que más te gusta de la paella", señala la 'vedette'. "¿El socarrat?", pregunta el 'emérito'. "Socarrat estoy yo desde que te he escuchado hablar francés", concluye 'Bárbara'.

