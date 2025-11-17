Wyoming, tras la negativa de Ayuso a entregar la lista de objetores: "Sigue la ley de la botella: si lo dice el perro paso de ella"

El pulso entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid crece por la negativa de Isabel Díaz Ayuso a entregar la lista de médicos objetores al aborto. Tras expirar el plazo legal, el Ejecutivo prepara un recurso judicial ante la persistencia del rechazo.

Continúa el coche entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid por la negativa de Isabel Díaz Ayuso de entregar la lista de médicos objetores al aborto. Tras las constantes negativas de la presidenta madrileña, el Ejecutivo ha iniciado los trámites para presentar un recurso en los tribunales contra el Gobierno de Ayuso por negarse a facilitar estos datos tal y como dicta la ley.

Es necesario recordar que el Ministerio de Sanidad había dado un plazo de un mes, que ya ha expirado, a las tres Comunidades Autónomas que no habían enviado ese registro. En concreto a Aragón, Baleares y Comunidad de Madrid, siendo esta última la que persiste en su negativa.

En su último acto público, Díaz Ayuso se ha mostrado bastante desafiante: "Prefiero que sea un tribunal el que decida y no un Gobierno tan sectario y que redacta de manera furibunda las leyes. Siempre contra la libertad en todos los aspectos y ya la última que queda que es la de conciencia. No hay nada más personal que la conciencia de uno mismo".

Tras conocer las declaraciones de la regidora madrileña, Wyoming ha querido compartir con los espectadores su opinión al respecto.

"¿Cómo? ¿Leyes redactadas de manera furibunda? ¿Y eso cómo se hace? ¿Poniendo cara de malo y apretando el boli a mala leche? En fin.. Cada día conocemos nuevos tipos de leyes. Aunque Ayuso siempre sigue una, la ley de la botella: si lo dice el perro paso de ella".

