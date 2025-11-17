Wyoming analiza la comparecencia de Mazón: "No ha dicho que se iban a ahogar igual porque la frase ya tiene copyright"

Wyoming analiza en este vídeo los momentos más destacados de la comparecencia de Mazón en el Congreso, que según el presentador de El Intermedio demostraría que "padece una orquitis hipertrófica megaloescrótica".

En su comparecencia de hoy en el Congreso, Carlos Mazón ha vuelto a insistir en sus tesis habituales sobre la DANA, al asegurar que hubo un apagón informativo, echar la culpa al Gobierno central y afirmar que ha sido el único en pedir perdón y que ya ha pagado con su dimisión.

"Igual para reparar el daño causado podría ir a declarar voluntariamente al juzgado de Catarroja", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que el expresident de la Generalitat "padece una orquitis hipertrófica megaloescrótica" o lo que es lo mismo, que "tiene muchísimos huevos".

Durante la comparecencia, Mazón ha vuelto a insistir en que su presencia no era necesaria en el CECOPI porque "nada habría cambiado", a lo que Wyoming le responde que "no ha dicho que se iban a ahogar igual porque esa frase ya tiene copyright".

"A lo mejor el problema es que no estuvo de ninguna forma, ni física ni telemática", añade el presentador de El Intermedio, que asegura que Mazón "tiene unos huevazos de tamaño avestruz".

El expresident también admitía que se abría "muerto de miedo" si hubiera tenido que gestionar la emergencia y justificaba la media hora en que estuvo desconectado asegurando que quizá tenía el móvil en la mochila. Wyoming le recomienda para la próxima vez que se lo cuelgue del cuello: "Es mejor llevar eso colgando que el sambenito de que es un gestor absolutamente inútil".

Mazón también ha mentido al asegurar que el CECOPI no era consciente de la magnitud de la tragedia y que él "no hacía más que llamar y estar pendiente". Además, ha sostenido que no tuvo constancia de que había muertos hasta las 5 de la mañana, cuando a las 00:30 horas de ese día él mismo anunció que ya había cuerpos sin vida.

"¿A que no os ha impactado tanto? Eso es porque hemos normalizado las mentiras de Mazón", comenta Wyoming, para el que esto ya es una tradición valenciana más, como la Tomatina de Buñol, mojar los fartons con la horchata o la paella con garrofón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.