Vicenta Sisterres, perdió a su marido en la DANA: "Nos avergüenza tener un presidente que diga tantas mentiras"

Familiares de las víctimas de la DANA se han congregado a las puertas del Congreso mientras Carlos Mazón comparecía en su interior en la comisión de investigación por la gestión de la tragedia de la DANA.

Andrea Ropero se ha desplazado hasta el Congreso de los Diputados para charlar con los familiares de varias víctimas de la DANA. Estos se han congregado en el exterior del edificio para manifestarse durante la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación por la gestión de la DANA.

Carmina Gil, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA 29-O, ha manifestado sentirse muy nerviosa debido a las declaraciones que el expresident de la Generalitat Valenciana estaba haciendo en la comisión de la DANA. "Estar escuchando todo esto en la voz de él es indecente, indignante e inmoral".

Ropero señala que han colocado un altavoz para no perderse la declaración de Mazón. Gil indica que, lo que ha escuchado hasta ese momento, es algo "que no se puede soportar". "Nuestros familiares se estaban ahogando y él lo está tratando como una cosa liviana y sin ninguna importancia".

Vicenta Sisterres, que perdió a su marido en la DANA, manifiesta que las víctimas se sienten "avergonzadas por tener un presidente que diga tantas mentiras y, sobre todo, con la muerte de nuestros seres queridos".

Sisterres expone que ha vivido los últimos 12 meses, desde que perdió a su marido, "muy mal". "No es vida la que llevamos", se lamenta, "como víctima me reconfortaría que Mazón dijera la verdad". Vicenta pide que Mazón se ponga en manos de la justicia. "Así podremos pasar página o aprender a convivir con esta pena", añade.

Antonia, 'Toñi', García perdió a su marido y a su hija en la DANA, también ha acudido a las puertas del Congreso para protestar. Esta señala que le gustaría preguntar a Mazón cómo puede dormir por la noche. "Como madre es lo único que me pregunto", afirma, "como puede seguir mintiendo, qué ejemplo está dando".

Tras la dimisión de Mazón, el PP ha nombrado a Pérez Llorca como posible sustituto. García considera que se ha quedado "su mano derecha". "Nos parece de la misma talla que Mazón, y bueno, pretendemos que dimita todo el Consell Valencià, concretamente los 160 altos cargos que le aplaudieron durante dos minutos el día del funeral". 'Toñi' señala que, además, también quieren prisión para el expresident valenciano "y para todos aquellos que tengan responsabilidad penal".

