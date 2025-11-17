Wyoming, sorprendido al ver que el 'diario' de Ayuso tiene un candado: "Le gusta tenerlo cerrado, como los centros de salud"

El programa ha accedido al 'diario' de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha podido leer algunos pasajes. Descubre los 'pensamientos' de Díaz Ayuso en el vídeo principal.

El gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su negativa de no crear un listado de médicos objetores incumpliendo la ley del aborto. Isabel Díaz Ayuso ha querido responder a las críticas, afirmando que ante "leyes sectarias, solo podemos encontrar respuestas sectarias", calificando a Sánchez de dictador afirmando que "vulnera derechos básicos". "Le ha llamado dictador otra vez", señala el Gran Wyoming.

El presentador considera que Ayuso "está en esa edad en que todo le parece mal, se rebela contra las normas como una adolescente, seguro que tiene hasta su propio diario". Wyoming desvela que el programa ha podido 'acceder' al 'diario' de la presidenta madrileña.

"Mira que mona, ha puesto las pegatinas de sus chicos favoritos, en los que más piensa siempre: Miguel Ángel, Alberto y también esta Pedro", muestra Wyoming. "Lleva un candadito, le gusta tenerlo cerrado, como los centros de salud", comenta el presentador.

Wyoming lee un fragmento en el que Ayuso confiesa su animadversión por Pedro Sánchez. "Cada día lo aguanto menos, hoy hemos vuelto a discutir y me he enfadado tanto que le he dicho 'te espero a la salida'", lee Wyoming. Ayuso escribe que Sánchez "quiere que vayamos directamente a los tribunales, es un dictador peor que Franco, con la diferencia de que uno tenía la voz de pito y a Sánchez, la libertad le importa un pito".

Como cuenta Sandra Sabatés, Ayuso se ha negado a facilitar la lista de médicos objetores ya que, como defiende, "atenta contra la libertad de los profesionales sanitarios". Wyoming señala que la presidenta madrileña también cuenta con una entrada en su 'diario' sobre ello. "Te vuelvo a escribir porque la libertad está en peligro", afirma en su escrito, "en concreto, mi libertad de pasarme la ley por la puerta de Alcalá".

Pedro Sánchez anunciaba que se iban a querellar contra la Comunidad de Madrid. En su cuenta de 'X', el presidente ha denunciado que la Comunidad "deriva el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas". "En la misma línea se mostraba Mónica García", indica Sabatés.

El presentador se dirige de nuevo al 'diario' para ver si Ayuso dedica algún pasaje a la ministra. La presidenta de la Comunidad Madrid afirma que no puede más "con la empollona de Mónica García". "Siempre está contra mí, pero, claro, me tiene envidia porque yo soy popular y ella no", expone. Ayuso indica que García quiere que le dé "la dichosa lista". "Si ya se lo he dicho 1.000 veces, si quieren ver una lista en Madrid, ya me tienen a mí", añade.

