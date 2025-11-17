Una mujer, a favor de multar a los supermercados que pongan dulces navideños antes de tiempo: "Quitan la ilusión"

¿Es posible que se esté adelantando la Navidad demasiado? Isma Juárez traslada esta pregunta a los españoles en este vídeo, donde les pregunta qué les parecería una ley del Gobierno que prohibiera la Navidad hasta el 10 de diciembre.

Mientras en Vigo ya iluminan las luces de Navidad, Isma Juárez ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos qué opinan de que cada vez se adelanten más estas fiestas. Además, les ha intentado colar una 'fake news' sobre la prohibición de poner luces navideñas antes del 10 de diciembre.

"Cuando llega la Navidad ya estás harto y el consumo es alucinante", afirma rotunda una mujer, que sostiene que adelantar las fiestas es un truco para subir los precios. En este sentido, defiende que "no necesitamos que nos pongan villancicos porque somos muy alegres".

Sobre la supuesta 'medida' del Gobierno de prohibir la Navidad hasta el 10 de diciembre, una señora opina que es una buena iniciativa: "Sales del verano en septiembre y ya tienes la Nochebuena encima y no se disfruta igual", explica.

Otra mujer incluso pide que las hipotéticas 'multas' "las pongan más caras" pues no entiende que "desde octubre estamos comprando turrón y todo carísimo".

Una de las entrevistadas apoya que se multe a los supermercados por poner antes de tiempo los dulces navideños, pues en su opinión si se comen antes de la fecha "quitan la ilusión, te hacen gastar más y cuando llega la fecha ya estás harta". "Cuando llega el día 6 ya estás empachada de comer roscón", añade otra mujer.

