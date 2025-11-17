Dani Mateo, tras conocer que Sánchez ha escuchado el disco de Rosalía: "Peinado ya esta abriendo una pieza por tráfico de influencias"

En este vídeo de El Intermedio, Dani Mateo analiza cómo el nuevo disco de Rosalía: 'Lux', se ha convertido en una baza política para ganar votos entre los jóvenes. "Todos nuestros representantes públicos aprovechan la mínima oportunidad para sumarse al carro de la cantante catalana", señala.

Dani Mateo irrumpe en el plató de El Intermedio para hablar del fenómeno que ha causado Rosalía con su nuevo disco 'Lux'. "Lo último en ser politizado ha sido el disco de Rosalía. Todos nuestros representantes públicos aprovechan la mínima oportunidad para sumarse al carro de la cantante catalana. Empezando por el presidente del Gobierno, que se ha ido a 'Radio 3' a decir lo mucho que le gusta Rosalía", explica Mateo.

Según comenta, Sánchez ha reservado una hora de su apretada agenda para escuchar 'Lux' del tirón. "Me han gustado todas las canciones", asegura el presidente.

"Pedro Sánchez se cogió una hora para escuchar el disco", comenta alucinado Dani Mateo. "¡Este hombre es un inconsciente! ¡No sabe lo que ha hecho! Ahora mismo el juez Peinado le está abriendo una pieza separada a Rosalía por tráfico de influencias. El presidente le cedió el hilo musical de Moncloa durante una hora entera", bromea el colaborador.

Sin embargo, destaca que Pedro Sánchez "quiere meterse en el bolsillo a los fans de Rosalía, él quiere ganar votos como ella Grammy y por eso se moja con la canción que más le gusta".

Pues en su cuenta de TikTok, donde cada semana comparte recomendaciones culturales, el presidente del Gobierno le ha dedicado un vídeo a Rosalía: "Realmente es un disco que se tiene que escuchar de una tirada, pero si tengo que recomendar una… sería 'Magnolias', que me ha encantado".

Por otro lado, Dani Mateo señala que "en el Partido Popular también han elegido un hit (de Rosalía) que más le recuerdan al presidente del Gobierno". El encargado para ello ha sido Miguel Tellado: "Le recomiendo que repare en una de las canciones que se llama 'La Perla' porque quizá se puede sentir retratado en ella".

