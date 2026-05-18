Wyoming: "María Jesús Montero solo podría haber conseguido un resultado peor si hubiera hecho la campaña en euskera"

Wyoming analiza en El Intermedio los resultados de las elecciones andaluzas, donde los números dejan de significar lo mismo para "convertirse en algo parecido a las letras de Bad Bunny: una cosa que cada uno interpreta como le sale de las narices".

Wyoming hace su particular balance de las elecciones de Andalucía recurriendo a la exactitud de los números, que a diferencia de las palabras "siempre significan lo mismo".

No ocurre igual con las elecciones, donde según el presentador de El Intermedio, "los números se estiran y se encogen tanto que las matemáticas dejan de ser una ciencia exacta para convertirse en algo parecido a las letras de Bad Bunny: una cosa que cada uno interpreta como le sale de las narices".

En el caso de los 53 escaños de Juanma Moreno "es mucho para ganar holgadamente las elecciones", pero "poco teniendo en cuenta que su objetivo era sacar 55 para que Vox no le arrancara las pestañas".

Vox obtuvo 15 escaños, poco al ser solo uno más que en las pasadas elecciones, pero para Wyoming es "muchísimo porque le sirve para exigir a Juanma Moreno todo lo que le apetezca, ya sea la prioridad nacional, la expulsión de los inmigrantes o los desayunos obligatorios a base de mollete y manteca colorá".

Respecto al PSOE, sus 28 escaños pueden ser algo decepcionantes, pero "cuando los miras detenidamente, es una verdadera birria", afirma Wyoming, que considera que "María Jesús Montero solo podría haber conseguido un resultado peor si hubiera hecho la campaña en euskera".

Si se extrapolan los datos de las andaluzas a nivel nacional, Wyoming apunta que "con números similares, podría producirse una alternativa canina encabezada por el perro sanxe o por los perrillos falderos de Trump".

Por todo ello, el presentador señala que en la jornada electoral el único "número indiscutible" es el 0: "Es la probabilidad de que los servicios públicos andaluces mejoren teniendo en cuenta estos resultados".

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