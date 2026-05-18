Un Vox decisivo en Andalucía agita la "prioridad nacional" ante un pacto con Juanma Moreno: "Los sillones después de las políticas"

Entre líneas Hasta ahora, el presidente en funciones de la Junta, había dicho que ni le gusta el concepto de "prioridad nacional" ni lo va a aceptar. Pero la aritmética electoral tras las elecciones en Andalucía le obliga a entenderse con Vox. La ultraderecha advierte de que es un término indiscutible.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha manifestado su intención de priorizar las políticas sobre los cargos en las negociaciones con el PP andaluz, liderado por Juanma Moreno. Gavira ha criticado a Moreno por hacer campaña contra sus compañeros del PP y ha insistido en que la "prioridad nacional" será central en los acuerdos. Aunque Moreno ha ganado las elecciones con 53 diputados, necesitará el apoyo de Vox, que cuenta con 15 escaños, para gobernar. En otras regiones, el PP ya ha pactado con Vox, cediendo consejerías y adoptando posturas similares. Las negociaciones en Andalucía determinarán cómo se desarrollará esta alianza.

Vox "tiene prisa" por cambiar el rumbo de Andalucía. El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha dejado claro que primero serán las políticas y después los sillones.

En una entrevista en Espejo Público, Gavira ha acusado al presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, de haber hecho campaña contra sus propios compañeros del PP a cuenta de la "prioridad nacional". Un tema que Gavira avisa va a estar muy presente en las negociaciones con el PP andaluz. "Los sillones después de las políticas", insiste el político de ultraderecha.

"Sin política no va a haber sillones ni va a haber absolutamente nada. Lo que está diciendo el señor Moreno Bonilla es que la señora Guardiola, el señor Azcón y el señor Mañueco están haciendo literatura, ¿no? El señor Moreno Bonilla se ha dedicado a hacer campaña contra sus propios compañeros y el concepto de prioridad nacional se puede poner en práctica", ha sentenciado.

Hasta ahora, el 'popular' Juanma Moreno ha dicho que ni le gusta el concepto de "prioridad nacional" ni lo iba a aceptar. Pero su resultado electoral este 17M le deja en manos de Vox. Moreno Bonilla ha ganado las elecciones con 53 diputados, pero se ha quedado a dos escaños de revalidar su mayoría absoluta, por lo que tendrá que negociar con Vox (15 escaños) para gobernar.

Todo ello tras una campaña centrada en la moderación y alejada de polémicas. El 'popular' evitaba incluso responder a los insultos del líder de Vox, Santiago Abascal, que le provocaba llamándole Juanma Moruno.

Hoy Gavira ha considerado esas calificaciones de Abascal como "un juego de palabras". "El único insulto lo lanzó Juanma Moreno a Vox cuando dijo que dábamos más miedo que Bildu. Lo que hizo Santiago Abascal fue un juego de palabras con la política migratoria que defiende Juanma Moreno", ha señalado el candidato de Vox.

En otras comunidades autónomas, el PP ya tiene pactos con Vox. En Extremadura, los de Abascal se han quedado con la Conserjería de Agricultura, de Ganadería y Medio Natural al igual que con un senador autonómico.

Además, el gran logro con la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, que recaerá en Óscar Fernández. En la misma, se incluye la inmigración y el polémico acuerdo sobre "prioridad nacional".

Una dinámica que se ha repetido también en Aragón, donde los 'populares' le han comprado de nuevo sus postulados ultras y xenófobos. Aquí, la formación de ultraderecha se quedará con tres consejerías, una más que las de las que tiene en Extremadura.

Concretamente, se queda con las consejerías de Desregulación, Servicios Sociales y Familia (con rango de vicepresidencia); la de Agricultura, Ganadería y Alimentación; y la de Medioambiente y Turismo. Además, también recogen la "prioridad nacional".

Está por ver cómo se desarrollan las negociaciones ahora en Andalucía y cómo sale Moreno Bonilla de ese "lío" en que el no quería verse.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido