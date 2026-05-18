'María Jesús Montero' intenta conquistar a los jóvenes andaluces vía TikTok: "¿Qué pasa? ¿No os renta votar al PSOE?"

Cristina Gallego se transforma en líder socialista andaluza para dar su valoración de los resultados de las elecciones de Andalucía que se celebraron este sábado. Su candidatura ha conseguido, tan solo, 28 escaños.

El Partido Socialista ha tenido, en las recientes elecciones de Andalucía, el peor resultado de su historia tras quedarse con 28 escaños. 'María Jesús Montero' visita El Intermedio para hacer una valoración de los resultados.

'Montero' expone que está preocupada ya que "los derechos de los andaluces están en serio peligro". A pesar de ello, la 'socialista' también está descansada. "Ahora que ha acabado los actos de campaña por fin puedo dejar de aplaudir todo el rato", explica.

Sobre el resultado electoral, 'Montero' afirma que ella, como médica que es, "me gusta hacer el diagnóstico correcto de la situación". "El problema es que al PSOE le está costando estar donde hay que estar", afirma. "¿Y dónde hay que estar?", plantea, "en las redes sociales donde están los chavales".

La 'socialista' comienza a hacer un TikTok dirigiéndose a los jóvenes andaluces. "¿Qué pasa? No os renta votar al PSOE", pregunta, "pues eso se 'putoacabó', la derecha quiere quitaros todos los derechos". "¿En serio queréis tener un presidente como Juanma Moreno? Si da mazo de 'cringe' y yo estoy en mi 'prime'", añade.

El Gran Wyoming quiere saber si se va a comprometer a estar cuatro años en la oposición. "Lo que yo te puedo asegurar es que voy a pelear por los derechos de los andaluces", responde. 'Montero' saca su móvil y hace otro TikTok para dirigirse a los jóvenes para contarles que, dentro de cuatro años, "tenemos que 'putopetarlo' con el nuevo reto viral: sacar a la derecha del Gobierno". "¿Cuántos escaños vamos a sacar? Six seven, ¿no?", añade, "Votadme, Montero y Andalucía, el único 'shipeo' que te interesa".

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