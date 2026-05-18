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La vuelta de los bombardeos se acerca: Trump amenaza a un Irán que mantiene sus exigencias para acabar con la guerra

¿Por qué es importante? El plan de Teherán pide el fin de la guerra, el levantamiento de las sanciones, la compensación por daños de guerra y el punto más conflictivo: garantizar su derecho al enriquecimiento de uranio.

La vuelta de los bombardeos se acerca: Trump amenaza a un Irán que mantiene sus exigencias para acabar con la guerra
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Cada vez se evidencia más que Irán y Estados Unidos hablan idiomas diferentes o juegan con otras cartas. Las posiciones, a día de hoy, están en las antípodas, y eso acerca la posibilidad de que los ataques vuelvan. De hecho, según medios israelíes, EEUU está moviendo a la zona munición.

La última propuesta enviada por Irán a través de Pakistán evidencia que los ayatolás no quieren dar ni un paso atrás. El plan de Teherán pide el fin de la guerra en todos los frentes, el levantamiento de las sanciones, la compensación por daños de guerra y el punto más conflictivo: garantizar su derecho al enriquecimiento de uranio.

Estas propuestas chocan, sin embargo, punto por punto con las peticiones del inquilino de la Casa Blanca. Donald Trump exige que Irán entregue de inmediato sus 440 kilos de uranio enriquecido al 60%. Además, EEUU quiere destruir todas las centrales nucleares menos una. Tampoco quieren que Teherán siga financiando a sus proxys en la región. Armar a Hamás o Hizbulá es una línea roja.

Y si ponen fin a la guerra, nada de compensaciones ni reparaciones por los daños causados. El republicano quiere que los ayatolás asuman la reconstrucción del país. En las últimas horas, Trump ha sido tajante en sus redes: "Para Irán, el reloj está corriendo, y mejor que se muevan, rápido, o no quedará nada".

La vuelta de los bombardeos esta cada vez más cerca. Mientras Emiratos Árabes Unidos denuncia que Irán o algunos de sus aliados han lanzado tres drones contra su planta nuclear de Barakah, EEUU ya ha empezado a mover ficha. Según el 'Canal 13' israelí, decenas de aviones de carga estadounidenses habrían aterrizado en Tel Aviv cargados de municiones.

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