Cuenta atrás para las elecciones generales: Andalucía deja repartido el tablero para 2027

Los detalles Con las elecciones andaluzas terminadas se cierra el ciclo electoral de estos meses, pero estos comicios han traído conclusiones a nivel nacional que serán tenidas en cuenta en las generales a las que, a priori, les falta poco más de un año.

Con el cierre de las elecciones en Andalucía, se concluye el ciclo electoral iniciado en Extremadura hace cinco meses. No se prevén más elecciones hasta mayo de 2027, y las generales serían en julio de ese año. El PP, apoyado por Vox en varios territorios, interpreta los resultados andaluces como un deseo de cambio, con Alberto Núñez Feijóo afirmando que "España quiere cambio". En contraste, el PSOE, a través de Montse Mínguez, sostiene que no hay extrapolación nacional de estos resultados, apoyados por analistas como Iván Redondo. Izquierda Unida advierte contra la fragmentación del voto y descarta alianzas soberanistas. Además, se percibe que Vox podría estar alcanzando su límite de influencia en el ámbito autonómico.

Con Andalucía se echa el cierre, de momento, a ese ciclo electoral que abrió Extremadura hace cinco meses. En principio no volveremos a hablar de elecciones hasta dentro de un año, en mayo de 2027. Y si se cumplen los plazos previstos por Pedro Sánchez, dos meses después, en julio de 2027, habrá elecciones generales. Unas que llegarán con el PP en manos de Vox en prácticamente todos los territorios y el PSOE aferrándose a la idea de que hay partido.

Porque la conclusión 'popular' del mensaje de los andaluces en las urnas lo han desplegado en su sede nacional. Este lunes Génova ha amanecido con el cartel 'El cambio está más cerca' y ese es el discurso que ha realizado Alberto Núñez Feijóo ya enfocado en las generales: "España quiere cambio y el cambio está más cerca. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy, será un cambio de dirección, con valores y con programa".

En cambio, y a pesar del nuevo batacazo, en Ferraz no lo ven así. "No hay una extrapolación a los resultados nacionales", ha destacado Montse Mínguez, portavoz del PSOE. Porque los socialistas recalcan que sigue habiendo partido para hacer frente al 2027. Tesis que comparten algunos analistas como Iván Redondo, exjefe del gabinete del presidente: "El voto dual es la clave. Voto un voto en las andaluzas y luego otro a nivel nacional".

Y apostar por lo regional en unas generales, alerta Izquierda Unida, sería un error. "A mí me preocupa que a partir de ahora se vaya a construir una especie de suma de troceamientos", ha afirmado Antonio Maíllo en Al Rojo Vivo. Además, descarta la propuesta de Gabriel Rufián de apostar por las izquierdas soberanistas: "Yo apuesto por un proyecto de izquierdas para toda España y no quiero dejarle ese carril solamente al PSOE".

Otra traducción posible de estos comicios andaluces es que el temor a Vox se desvanece. "Lo que estamos viendo es que las mayorías absolutas del PP cada vez son más escasas con el concurso de Vox siendo necesario en mayor o menor medida ", afirma el

Una ultraderecha que también estaría demostrando haber tocado techo, al menos, en lo autonómico.

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