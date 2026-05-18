Una marea verde de profesores sale a la calle por lo público: de la reunión con la conselleria en Valencia al bloqueo en Barcelona

¿Por qué es importante? Sindicatos y Conselleria de Educación se han reunido para tratar de desbloquear la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana, que este lunes ha secundado casi el 40% de los profesionales.

Sindicatos y la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana han mantenido una reunión para intentar desbloquear la huelga indefinida de profesores, aunque aún no han llegado a un acuerdo. En Valencia, una multitudinaria marea verde se concentró frente a la Conselleria, con casi el 40% de los docentes en huelga. Los profesores demandan más recursos humanos y materiales, así como mejores condiciones en las aulas. En Barcelona, docentes bloquearon los accesos a la Sagrada Familia con pupitres, reclamando una reducción de ratios y más inversión. En Madrid, las educadoras infantiles protestan desde abril por la situación crítica de la educación en la etapa de cero a tres años.

Sindicatos y Conselleria de Educación se han reunido durante toda la tarde de este lunes para tratar de desbloquear la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana, aunque aún siguen muy lejos de llegar a un acuerdo. En otras comunidades también hay protestas por la situación de los docentes, como en Barcelona, donde este lunes han bloqueado con pupitres los accesos a la Sagrada Familia.

En Valencia una multitudinaria marea verde se ha concentrado la tarde de este lunes a las puertas de la Conselleria de Educación, donde ha tenido lugar una dura negociación con los sindicatos. Llevan seis días de huelga indefinida y este lunes la han secundado casi el 40% de los profesionales.

"Lo que nos gustaría es que se atendieran nuestras necesidades y volver a las aulas, que es lo que nos gusta hacer", ha dicho a laSexta una profesora. Otra ha agregado: "Necesitamos más recursos humanos, más recursos materiales, la climatización de las aulas".

El malestar del profesorado se extiende por buena parte del país. Más de un centenar de profesores han montado una cadena humana para cargar con los pupitres y las sillas desde un colegio de Barcelona hasta la Sagrada Familia bloqueando los accesos durante más de dos horas.

En una improvisada clase al aire libre, los docentes han reclamado que les escuchen. "Al final tendremos que hacer las clases fuera de las aulas porque no cabemos, estamos sobrepasados de las ratios", ha denunciado una profesora desde la capital catalana.

Aulas desbordadas, aseguran, con más de 30 alumnos. Reclaman más inversión y una mejora salarial. "Estamos luchando para poder ejercer nuestra profesión de manera eficaz", ha apuntado otra docente.

Además, en Madrid, las educadoras infantiles llevan desde el pasado 7 de abril denunciando la situación crítica de la educación en la etapa de cero a tres años.

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