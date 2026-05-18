La solución de Finlandia para los residuos nucleares: túneles a 430 metros de profundidad como almacenes radiactivos

¿Por qué es importante? Finlandia se ha convertido en el pionero europeo al tener el primer almacén de residuos peligrosos a gran profundidad. Lo habitual es tenerlos en superficie, pero ahora, hasta España ha anunciado que prevé tener el suyo para 2073.

Finlandia ha desarrollado la primera planta de eliminación de residuos nucleares a 430 metros de profundidad, tras 20 años de construcción y una inversión de cerca de 1.000 millones de euros. Este innovador almacén subterráneo, ubicado en Olkiluoto, se considera pionero en Europa y servirá de modelo para otros países de la Unión Europea, como España, que planea tener uno similar para 2073. Los residuos nucleares de alta actividad serán encapsulados en cobre y cubiertos con arcilla para evitar filtraciones. Se almacenarán hasta 6.500 toneladas de residuos hasta 2120, cuando el almacén esté lleno.

En el vídeo que acompaña esta noticia pueden ver los túneles que se convertirán en la solución para el mundo ante los residuos radiactivos y nucleares que acumulamos. Están a más de 400 metros de profundidad y Finlandia los define como la primera planta de eliminación de residuos nucleares usados ​​del planeta. La primera solución permanente para librarnos de ellos.

Finlandia lleva 20 años construyéndola y ya ha invertido cerca de 1.000 millones de euros. Todo el secreto está en este agujero: el que contendrá el material radiactivo más peligroso del mundo, el material que tarda millones de años en dejar de ser peligroso. Porque este es el primer almacén de residuos nucleares de alta actividad y tan subterráneo, a 430 metros. Normalmente, los almacenes nucleares, el lugar donde se guardan los residuos, están en la superficie o a baja profundidad. Este no.

Así, Finlandia ya es el pionero europeo de algo que todos los países de la Unión deberán tener en el futuro. Un almacén en profundidad que España ya ha anunciado que tendrá para el año 2073.

¿Cómo funcionará?

Este es el funcionamiento de estos almacenes o de la primera planta de eliminación de residuos nucleares usados.

Las centrales nucleares enviarán sus residuos de alta actividad hasta el almacén situado en una isla al oeste de Finlandia. Los enviarán cuando puedan ser manejados, pues deben pasar por un proceso para rebajar su peligrosidad.

Una vez allí, los residuos se meterán en una cápsula de cobre, material que tarda mucho en corroerse por el agua. Después, se cubrirá con arcilla para evitar el paso del agua. Ese es el mayor peligro: que el agua erosione el cobre y se filtren los residuos.

Tras este proceso, se bajan hasta una galería subterránea, a 430 metros bajo tierra. En dicho lugar se pueden almacenar hasta 6.500 toneladas y seguirán llegando residuos hasta 2120, año en el que está previsto que quede lleno.

Tras su lleno total, los residuos quedarán bajo tierra hasta el fin de los tiempos, a la espera de que se rebaje su radioactividad.

¿Por qué en Olkiluoto, Finlandia?

Olkiluoto es el mejor lugar para estas plantas de residuos nucleares. Según los estudios de Finlandia, es una zona sin riesgo de terremotos, de lecho rocoso, de alta estabilidad y que está cerca de la mayor parte de las centrales nucleares del país.

España no tiene decidido dónde será el suyo y debería ir pensando en este tema, pues son décadas de construcción y muchos millones a invertir. Recordemos que Finlandia ha tardado dos décadas y se ha gastado unos 1.000 millones.

¿Dónde están los residuos nucleares de España?

Los de baja o media intensidad en el Cabril, un almacén en Córdoba. Los de alta intensidad, en las propias centrales nucleares. Cada central debe tener su almacén para estos residuos, hasta que se construya uno como el de Finlandia.

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