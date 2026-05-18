'Juanma Moreno' visita El Intermedio con Blanquita: "Ella se carga las moscas con el rabo y yo a los socialistas con los votos"

Raúl Pérez se transforma en el líder del PP andaluz para contar cómo afronta su victoria en las elecciones de Andalucía. Además, no ha venido solo, ya que, con él, también está Blanquita, la vaca que tanta suerte le ha dado.

Este domingo se han celebrado las elecciones a la Junta de Andalucía y El Intermedio, tan solo un día después de los comicios, cuenta con el gran vencedor de estas: 'Juan Manuel Moreno Bonilla'.

El 'líder' del Partido Popular andaluz alaba tanto al Gran Wyoming como a Sandra Sabatés y, además, se dirige al público presente en el plató del programa y pide un aplauso para ellos. "Os daría un beso uno a uno, de verdad, pero es que soy moderado y a mí esas cosas del poliamor no me gustan", afirma.

Wyoming le advierte que "puede que no le guste el poliamor, pero lo mismo acaba siendo follamigo de Abascal". El 'líder popular' le pide "centrarse en lo bueno": "Estamos de celebración, no hablemos de cosas feas".

El presentador le pregunta por su futuro con Vox y este le responde cantando 'Déjame' de Los Secretos. Después, le cuenta que hablar de política le deja mal sabor de boca y que el único sabor que le gustaría tener es "sabor de amor, todo me sabe a ti", le canta.

"No le sigan el rollo, luego nos vamos a un karaoke", responde Wyoming. El presentador le dice que ya puede relajarse, "ya no estamos en campaña, deje de intentar caerle bien a todo el mundo". Wyoming le cuenta que Vox ya ha dicho que va a pedir, como ha hecho con el resto de las autonomías, "que se aplique la prioridad nacional".

"A mí no me gustan los líos", responde 'Moreno Bonilla', "¿saben lo que me gusta?". "Lo que me gusta de verdad es Andalucía: sus paisajes, sus artes, sus gentes y sus vacas también". El 'líder popular' sorprende recibiendo la visita de la vaca Blanquita, que ya considera su talismán.

"Somos almas gemelas, ella se carga las moscas con el rabo y yo a los socialistas... con los votos", señala 'Moreno Bonilla'. Wyoming afirma que tenían muchas ganas de recibir a la vaca en el plató. "Estoy por hacerte las preguntas a ti, con este hombre no saco nada", le dice el presentador al animal.

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