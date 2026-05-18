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Una leyenda dice adiós

Dani Carvajal deja el Real Madrid tras 23 temporadas

El conjunto blanco ha anunciado el adiós de su capitán, que tendrá un bonito homenaje este sábado en el Bernabéu.

Dani Carvajal Dani Carvajal Getty

Llega el mes de mayo, la temporada afronta sus últimos compases y como viene siendo habitual en los últimos años en el Real Madrid, una leyenda y uno de los artífices de una de las épocas más gloriosas de la historia del club dice adiós.

Si en el pasado fueron Sergio Ramos, Benzema, Marcelo, Modric o Kroos los que se despidieron, este sábado será el turno de Dani Carvajal.

Así lo ha comunicado la entidad merengue a través de un comunicado en el que le muestran "agradecimiento y todo el cariño" a su capitán.

"Llegó al Real Madrid en el año 2002 y ha defendido nuestra camiseta durante 23 temporadas: 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, con el que ha conseguido 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España", reza el texto.

Florentino Pérez también ha querido dedicarle unas bonitas palabras: "Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa".

Carvajal, a sus 34 años, se despide habiendo disputado 450 partidos con el Real Madrid, en los que ha marcado 14 goles. El canterano es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar seis Copas de Europa.

Con la selección de España, ha jugado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones en 2023.

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