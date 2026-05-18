Inés Rodríguez visita el mayor telescopio del mundo, en La Palma: "De aquí básicamente salen Premios Nobel"

Inés Rodríguez visita el Observatorio Roque de los Muchachos, un centro de referencia internacional que cuenta con el mayor telescopio del mundo. En este vídeo descubre cómo funciona y qué estudios se realizan allí.

Inés Rodríguez ha estado en el Observatorio Roque de los Muchachos, en La Palma, un centro de referencia a nivel mundial que cuenta con el mayor telescopio óptico e infrarrojo del mundo.

Javier Herrera, su responsable, explica que el origen de este centro se remonta a los años 70, donde a partir de unos acuerdos internacionales se permitió a cualquier país que los hubiese suscrito tener un telescopio en La Palma o en Tenerife. España, mientras tanto, "se beneficia del tiempo que nos ceden para desarrollar investigación en astrofísica", señala.

"De aquí básicamente salen Premios Nobel, algunos sobre exoplanetas y otros tan remotos como comunicaciones cuánticas", señala Javier, que cuenta cómo un enlace cuántico entre La Palma y Tenerife sirvió para demostrar la viabilidad de esa tecnología, con un Premio Nobel como resultado.

Inés visita el Gran Telescopio Canarias, el más grande del mundo, y lo hace con Romano Corradi, su director. El experto le explica que desde este telescopio "se diseñó para hacer un poco de todo y que pueda trabajar en cualquier tema de la astrofísica moderna".

Desde él se estudian las galaxias más lejanas, algunas a más de 10.000 millones de años luz de distancia, lo que significa "acercarse al comienzo del universo". También se estudian exoplanetas,

Ya en la parte central del telescopio, una estructura de 400 toneladas que, sin embargo, se puede "empujar con la mano", Romano le explica cómo recoge la luz y la manda a los instrumentos científicos, que la analizan para, con leyes de la física, estudiar cómo funciona una estrella o una galaxia: "Podemos determinar la composición química, el origen, la edad, si se está acercando o alejando de nosotros", afirma.

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