¿Se acercaron las encuestas a los resultados reales de las elecciones de Andalucía de 2026?

Todos los sondeos acertaron en varias cosas: el PP ha ganado, aunque no ha conseguido mayoría absoluta, el PSOE ha perdido representación y Adelante ha triunfado. ¿Pero hasta qué punto se acercaron las encuestas?

Los resultados de las elecciones en Andalucía no han sorprendido mucho: el Partido Popular (PP) ha sido el partido más votado, pero Juanma Moreno no ha conseguido mayoría absoluta, por lo que estará abocado a negociar para poder, como mínimo, gobernar en minoría; el PSOE ha perdido representación y Adelante Andalucía ha crecido, hasta el punto de poder formar grupo parlamentario propio.

¿Y qué auguraban las encuestas? En términos generales, la mayoría de los sondeos apuntaban en esta dirección, aunque todos han presentado desviaciones significativas en algunos partidos con respecto a lo que luego han sido los resultados reales. Si tenemos en cuenta los datos de todos los partidos, la encuesta que más se ha aproximado a los resultados ha sido la última elaborada por Target Point, publicada el 11 de mayo en base a 1.191 entrevistas 'online' elaboradas entre el 6 y el 9 de mayo: todas sus proyecciones de voto difieren en menos de un punto del resultado definitivo, salvo en el caso de Adelante Andalucía, partido que todos los sondeos han subestimado.

Por su parte, la encuesta de GAD3 publicada un día antes, con respuestas de 1.142 entrevistas realizadas del 30 de abril y el 7 de mayo, se quedó a entre 0,7 y 0,8 de los resultados de PP y Vox, a un punto de diferencia con respecto al resultado real del PSOE y algo más (1,49 y 1,72, respectivamente) de los resultados de Por Andalucía y Adelante Andalucía.

En el otro lado de la balanza están las encuestas de SigmaDos del 10 de mayo —elaborada en base a 2.063 entrevistas telefónicas y 'online' realizadas del 4 al 9 de mayo— y el último barómetro del CIS, que son las que a mayor distancia se han quedado de los resultados reales. La de SigmaDos sobreestimó en más de 3 puntos los datos del PP y subestimó en casi los mismos a Adelante Andalucía; auguró un dato para el PSOE casi 2 puntos por encima del que obtuvo finalmente y de 1,19 puntos para Por Andalucía. Con respecto a Vox, su estimación de voto se quedó a menos de un punto por debajo del real.

El barómetro del CIS, por su parte, donde más falló fue en su estimación de voto a Vox, con más de 3,5 puntos de distancia con respecto del dato real. Casi a la misma distancia, pero en dirección contraria —a Vox le auguraba más de tres puntos menos de los que obtuvo—, el CIS de Tezanos apuntaba a un PSOE que obtendría un 25,8% de los votos, tres puntos más de los que finalmente ha sumado. También sobrevaloró los resultados del PP en dos puntos y en algo más de medio puntos los de Por Andalucía, si bien infravaloró los de Adelante. Eso sí, la encuesta del CIS es la que más cerca se ha quedado en estimación de voto para Adelante, a quien otorgaba un 8,5% —ha obtenido un 9,62%—.

Sin tener en cuenta las estimaciones de Adelante, que se han desviado mucho de los resultados, las que se han quedado más cerca de la realidad han sido las encuestas de NC Report y la de 40db. El sondeo de 40db. para el grupo Prisa le dio al PP 1,7 puntos más de los que sumó la candidatura de Moreno y 1,8 más a Por Andalucía; sin embargo, se acercó mucho al resultado real de Vox (0,02 puntos de distancia) y del PSOE (0,29 puntos de distancia). Por su parte, el de NC Report, publicado el 11 de mayo, se acercó mucho al dato del PSOE (0,09 de distancia) y al de Vox (0,12), aunque se desvió más (1,29 puntos) de de Por Andalucía y al del PP, a los que sobreestimó.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido