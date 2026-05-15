Así explica una mujer de barrio obrero por qué no le gustan los brunch: "Yo es que soy muy española"

Thais Villas pregunta a una mujer de barrio obrero si le gusta el brunch, "una cosa muy americana". "No, es que yo soy muy española", contesta tajante la vecina de barrio obrero, que insiste: "Ay el americano... ¡yo, mi España!".

Thais Villas acude a un barrio rico y un barrio obrero para hablar sobre los desayunos. "¿Te gusta el brunch?", pregunta la reportera de El Intermedio a una vecina de barrio obrero, a la que le explica que "es una cosa muy americana". "No, es que yo soy muy española", contesta tajante la vecina de barrio obrero, que lo explica así: "Ay el americano... ¡yo, mi España!".

Por otro lado una vecina del mismo barrio explica que nunca ha ido pero se lo "va a apuntar para ir al Ritz o al Palace": "A ver cuál me cae mejor". Pero, al descubrir cuánto puede costarle el brunch, la cosa cambia. Y es que la señora se pensaba que podría costar entre unos 10, 20 o 30 euros, sin embargo, cuando Thais Villas le dice que puede ser 100, la mujer afirma sorprendida: "Uff, pues ya no voy, ni al Ritz ni al Palace, me quedo en mi casa".

Por su lado, una vecina de barrio rico asegura haber ido a comer brunch con su hija: "A mí no me gusta, pero a mi hija le encanta y he ido alguna vez con ella". "Había de todo, hasta marisco", explica la mujer, que detalla que fue al brunch del Hotel Palace: "Me parece que eran unos 65 euros, aproximadamente".

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