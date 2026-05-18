Una chica afirma que el presidente de Andalucía es Juan y Medio: "Es el de corazón, luego ya..."

El reportero vuelve a poner a prueba los conocimientos de los jóvenes en su concurso de cultura general. En esta ocasión, se enfrentan a sus preguntas Isabel e Iria, alumnas del Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid.

Isma Juárez se ha desplazado hasta el Instituto Ramiro de Maeztu que, además es el centro en el que estudió el Gran Wyoming, para llevar a cabo su concurso de cultura general '¿Quién es Felipe González?'. Las primeras en participar son Isabel e Iria.

La primera pregunta es, justamente, quién es Felipe González. Iria dice que fue un político, mientras que Isabel señala que fue un presidente del Gobierno. Juárez pregunta a Isabel como se llama el que, hasta ahora, ha sido presidente de la Junta de Andalucía. "Le pongo cara...", responde ella. Isma le pide que se lo describa y esta responde que tiene "la cara ancha" y que, además, con la Sanidad "lo hizo fatal".

El reportero no le da el punto e Iria, por su parte, no sabe el nombre, así que ninguna gana. "Si os digo que se llama Juan...", añade Isma. "¿Juan y Medio?", responde Iria. "Es el presidente moral de Andalucía", afirma Juárez. "Es el presidente de corazón... luego ya", añade Iria.

"Es Juanma...", les sigue dando pista Isma. "Juan Manuel Moreno Bonilla", termina señalando Isabel. Juárez anuncia que la injusticia del concurso va a convertir en ganadora a Iria, que se queda sorprendida ante su victoria. "Lo compartimos", responde ella. Isabel decide dedicarle el premio a sus abuelos, Maribel y Luis. Iria, por su parte, se lo dedica a su madre, que ve el programa, y también a su padre que es profesor.

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