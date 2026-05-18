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Las PCR de los españoles aislados en el Gómez Ulla por hantavirus dan negativas y podrán recibir visitas

Los detalles Si las sucesivas PCR semanales continúan siendo negativas y no aparece sintomatología, las personas en cuarentena podrán abandonar el aislamiento hospitalario una vez transcurridos los 28 días desde la fecha de exposición.

Entrada al Hospital Gómez Ulla de Madrid, este viernes.Entrada al Hospital Gómez Ulla de Madrid, este viernes.EFE/ Rodrigo Jimenez

Todos los contactos que permanecen en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla han dado negativo en la segunda PCR realizada una semana después de la primera prueba. De acuerdo con el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran y recibir visitas de sus familiares, manteniendo en todo momento las medidas de protección y prevención establecidas.

Si las sucesivas PCR semanales continúan siendo negativas y no aparece sintomatología, las personas en cuarentena podrán abandonar el aislamiento hospitalario una vez transcurridos los 28 días desde la fecha de exposición y continuar la cuarentena en sus domicilios. No obstante, las condiciones específicas de esa cuarentena domiciliaria continuarán siendo evaluadas y, en su caso, actualizadas en el protocolo por la Comisión de Salud Pública, en función de la evolución de la situación epidemiológica del hantavirus y de la evidencia científica disponible.

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