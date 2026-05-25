Wyoming, sobre el incidente de la Ertzaintza con los integrantes de la Flotilla: "Fue bochornoso y alguien tendrá que asumir responsabilidades"

"Es la mayor chapuza ocurrida en suelo vasco desde que alguien inventó la pizza de cocotxa", afirma rotundo Wyoming tras ves las imágenes en las que la Ertzaintza carga contra los integrantes de la Flotilla en el aeropuerto.

Acordarse de Gaza al comenzar El Intermedio puede ser fácil, pero Wyoming nos pide imaginar cómo sería si nos pidiera que nos jugásemos la vida por Gaza, como han hecho los integrantes de la última Flotilla.

Este fin de semana volvían a España después de su detención en aguas internacionales, "una gesta al alcance de unos pocos", según el presentador.

Por eso, Wyoming afirma que "se entiende menos el recibimiento que les dio la Ertzaintza en el aeropuerto de Bilbao", donde "tras unos momentos de tensión los agentes se pusieron a repartir porrazos".

Unas "imágenes lamentables y totalmente injustificadas" para el presentador, que recuerda que esas mismas personas "apaleadas" fueron "detenidas y humilladas" por Israel.

"Asusta bastante ver cómo recibimos a los héroes en los aeropuertos", comenta Wyoming, que también responde al consejero de Seguridad vasco tras decir que los integrantes de la Flotilla tensionaron y provocaron el ambiente: "Basta con ver las imágenes".

Mención aparte merece el "pitorreo" de Israel al pedir explicaciones a nuestro Gobierno por el incidente: "Podría traer consecuencias serias: Israel podría denunciarnos por plagio", ironiza Wyoming.

"La escena fue bochornosa y alguien tendrá que asumir responsabilidades", afirma el presentador, para el que "es la mayor chapuza ocurrida en suelo vasco desde que alguien inventó la pizza de cocotxa".

A los integrantes de la Flotilla, Wyoming les da las gracias por "haberse jugado el pellejo defendiendo la paz y la justicia y también por demostrar que lo de venderte una botella de agua a cinco euros no es el mayor palo que te podían dar en el aeropuerto".

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