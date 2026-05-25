Unai Sordo define con Isma Juárez a los candidatos a liderar la izquierda: del "viral" Rufián a la "eficaz" Mónica García

Isma Juárez asiste a un desayuno informativo de Sumar en busca de un nuevo líder para la izquierda, pero al final concluye: "En Madrid es más fácil encontrarse un Lambo que a un líder para la izquierda".

Isma Juárez ha asistido a un desayuno informativo de Sumar, donde ha intentado encontrar un nuevo líder para la izquierda a la izquierda del PSOE.

Enrique Santiago, secretario general del PCE, asegura que "hay que tener confianza" a pesar de que, según él, "el país está en una situación de cierta confusión".

Lara Hernández, coordinadora de Sumar, apunta que la izquierda a la izquierda "está siempre en constante debate". Afirma que tras la imputación de Zapatero está "jodida" e "indignada" y considera que "hay que dar explicaciones".

Hernández le desvela en pleno desayuno que todavía no había comido nada, por lo que el reportero le invita a un croissant y le plantea una duda: "¿Alguien republicano desayuna como un rey también?". "Por supuesto que sí", le responde la coordinadora, que cree que en la izquierda "estamos más fuertes de lo que parece".

Mientras averigua que los Lamborghini también tienen radio y que escuchan la Cope, Isma Juárez habla con Unai Sordo, al que pregunta por su favorito para liderar la izquierda. "Yo no apuesto. Mi madre me enseñó: 'No apuestes hijo, que es tirar dinero'", le responde el secretario general de CCOO.

Isma le propone definir con una sola palabra cinco candidatos. De este modo, asegura que Gabriel Rufián es "viral", Pablo Bustinduy "eficaz", Ernest Urtasun es "criterio, Irene Montero "engancha" y Mónica García también es "eficaz" por su gestión del hantavirus: "Hacía falta una gestión un poco seria, con todas las chorradas que hemos que hemos oído", sostiene.

Respecto a José Luis Rodríguez Zapatero usa la palabra "incógnita" porque "tendrá que dar explicaciones". De todos ellos, se tomaría una cerveza con la ministra de Sanidad "porque vivo cerca de ella". Tras esta jornada, Isma Juárez concluye: "Es más fácil en Madrid encontrarse un Lambo que a un líder para la izquierda".

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