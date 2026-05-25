'Díaz Ayuso' quiere mandar a Bad Bunny 'p'alante' si no la deja estar en la casita: "Cancelamos todos sus conciertos"

Cristina Gallego y Dani Mateo se convierten en la presidenta de la Comunidad de Madrid y su ayudante para mostrar el nuevo juguete de Ayuso: el palantizador. Este artilugio le permitirá mandar 'p'alante' a quien quiera.

Parece que Isabel Díaz Ayuso se ha abonado al 'palantismo' y ella y su equipo están buscando a su próxima víctima. El ayudante de la 'presidenta de la Comunidad de Madrid' anuncia que Bad Bunny le ha dicho que 'Ayuso' no podrá estar en la casita. "Es imposible, lo he intentado todo, pero no puede ser", le cuenta.

"¿Cómo que no?", responde ella, enfadada, "pues cancelamos todos los conciertos". "Si no voy yo, no va nadie", añade, "es más... Bad Bunny 'p'alante'". "¿Cómo que Bad Bunny 'p'alante'?", le dice su ayudante, alarmado, "no podemos imputar a quién queramos... como mucho puedo intentar buscarle una entradita de reventa".

"Puedo mandar 'p'alante' a quien quiera, no solo tengo el derecho y la obligación, también los medios", contesta ella. Y es que la 'líder del PP madrilño' acaba de estrenar su 'palantizador', un artilugio con el que puede mandar a los juzgados a quien le salga "de la Puerta del Sol".

Luis de la Fuente es la primera víctima del 'palantizador' de 'Ayuso' porque, como señala, "no ha convocado a nadie del Real Madrid". Los siguientes son Javier Ambrossi y Javier Calvo que, recientemente, han ganado el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes.

"Los Javis 'p'alante' por hacer una película de Lorca y no de un poeta de verdad como Nacho Cano", dice la 'presidenta madrileña'. 'Ayuso' también quiere 'palantizar' a su vecino de abajo porque no deja de quejarse porque está de obras en casa.

"No puede enviar a los tribunales a un ciudadano particular y, en este caso, particular de verdad", le replica su ayudante. 'Ayuso' se venga mandando 'p'alante' a su ayudante "por cometer el peor delito de todos: llevarme la contraria".

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