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Disturbios

Detienen a cuatro personas acusadas de desobediencia en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los miembros de la Flotilla

¿Qué ha pasado? Los agentes han hecho uso de sus porras para cargar contra varios de los allí presentes y realizar varias detenciones. Se ha iniciado una investigación para verificar si su actuación se ajusta a las instrucciones en vigor.

Detenciones en el aeropuerto de Bilbao en la llegada de seis activistas de la flotillaDetenciones en el aeropuerto de Bilbao en la llegada de seis activistas de la flotillaEuropa Press
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La Ertzainza ha detenido a cuatro personas en el aeropuerto de Bilbao en el transcurso de los incidentes registrados a primera hora de la tarde en el recinto, coincidiendo con la llegada de los activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla.

Según ha detallado el Departamento vasco de Seguridad, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

Todo ha sido en el lugar donde un grupo de personas esperaban a los seis miembros de la delegación vasca de la flotilla. En ese momento, los agentes han hecho uso de sus porras deteniendo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad.

Los activistas han llegado a Bilbao a eso de las dos de la tarde procedentes de Turquía. En el aeropuerto les esperaban, desde las 11:00, varios de sus compañeros para darles la bienvenida.

Su regreso estaba previsto para ayer viernes, pero el viajo se retrasó por el ingreso hospitalario de dos de ellos por "las lesiones" sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Según la delegación Global Sumud Euskal Herria, los dos activistas fueron hospitalizados por "las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas".

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