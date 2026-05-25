Juan Luis Arsuaga defiende que "hay que invertir la energía en tener hijos": "Son lo que queda"

El antropólogo y paleontólogo ha lanzado 'La respuesta' donde ofrece su particular mirada sobre que dice la evolución sobre quiénes somos.

El paleontólogo y antropólogo Juan Luis Arsuaga acaba de lanzar 'La respuesta' y Thais Villas se ha reunido con él para charlar sobre su nuevo libro. "¿Respondes a las típicas preguntas?", plantea la reportera al escritor: "¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y, la más importante, ahora que se acerca el verano, ¿tenemos tiempo de llegar?".

"Adelgazar no es fácil", responde Arsuaga, "porque somos una máquina biológica extraordinariamente eficiente". "Por mucho que andes y que corras quemas muy pocas calorías", añade. Thais señala que en el libro, el antropólogo afirma que "el juego de la vida consiste en convertir la energía en hijos".

Arsuaga expone que hay que invertir la energía en tener hijos, "porque lo que queda son los hijos y porque nosotros, tu y yo, descendemos de los antepasados que por alguna razón tenían una programación o unas programaciones que hacían que tuvieran muchos hijos viables".

"Si no fuera así, nosotros no habríamos heredado estas programaciones", añade. Arsuaga expone que somos la única especie que se hace preguntas. "Nos preguntamos cuántos hijos queremos tener o si queremos tener hijos", expone. El paleontólogo afirma que, nosotros somos libres. "En un momento de nuestra evolución aparece o surge por la evolución la capacidad de razonar que se traduce en tomar decisiones que son consecuencia de hacerse preguntas", señala.

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