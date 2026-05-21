Wyoming recuerda la otra actualidad opacada por los casos de corrupción: "No solo nos quitan el dinero, también la atención"

Wyoming, "harto de hablar de corrupción", dedica unos minutos a hablar de la huelga indefinida de la educación valenciana, la manifestación del Sindicato de Inquilinas por la vivienda y el accidente de un hombre en Pinos Puente.

Wyoming arranca El Intermedio con una confesión: "Estoy harto de hablar de corrupción. En 20 años de programa he hablado de tantos casos que a estas alturas me podrían convalidar la carrera de Derecho".

Tras horas y horas "hablando de autos, sumarios, sentencias, empresas pantalla y sociedades fantasma", el presentador se queja de que El Intermedio, en lugar de un programa de humor y actualidad se haya convertido en uno de "humor y trinque": "Conozco más nombres de personas que están en la cárcel que de miembros de mi equipo", afirma.

Por esto, decide dedicarle unos minutos a los otros temas de actualidad eclipsados por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Es el caso del hombre que se cayó de un puente de Pinos Puente tras hacer el pino. También la huelga de los profesores de la educación valenciana, donde "los profesores se la están jugando para que este servicio público esencial no siga deteriorándose" y que han organizado una protesta para el próximo sábado en Valencia: "Si fuera una manifestación de testaferros y comisionistas estaríamos hablando de ellos todo el día", indica.

Por otro lado, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una nueva manifestación el próximo domingo en Madrid para denunciar la insostenible situación de la vivienda. Así, otros muchos asuntos importantes para los ciudadanos, que "quedan opacados por los casos de corrupción", porque según Wyoming "no solo nos quitan el dinero, también la energía, el ánimo y hasta la atención".

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