Cristina Almeida advierte a PP y Vox: "Las mujeres serán un freno en los retrocesos que quieran dar"

"Lo primero que hace el PP con Vox es quitar la memoria y la igualdad y esas son las cosas que más nos afectan a nosotras", denuncia Cristina Almeida, que destaca que queda mucho para "que el mundo se mire con ojos de mujer".

Sandra Sabatés entrevista a Cristina Almeida en su sección de El Intermedio 'Mujer tenía que ser'. La periodista destaca que la abogada "es una mujer que ha tenido muchas vidas: abogada laboralista, política feminista y, sin duda, una luchadora incasable por las causas sociales".

"Tú que tanto has luchado por la democracia española, con sus luces y sombras, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo?", pregunta Sandra Sabatés a Cristina Almeida, que contesta en este vídeo: "Que quieran quitar lo que llevamos conseguido".

"Lo primero que hacen, por ejemplo el PP con Vox, es quitar la memoria y quitar la igualdad y esas son las cosas que más nos afectan a nosotras", denuncian la abogada, que destaca: "No estoy convencida de que las mujeres queramos volver atrás". "Vamos a ser un freno en los retrocesos que quieren dar", insiste Almeida, que manda un tajante mensaje: "Nosotras sabemos que no solo queremos conservar lo que tenemos sino que nos quedan muchas cosas pendiente para conseguir, de verdad, que el mundo se mire con ojos de mujer".

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